Ночью и утром 28 февраля в Петербурге снова будет туман. Видимость в городе будет 500 метров и менее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели просят горожан соблюдать меры предосторожности. В частности, автомобилистам рекомендуют не превышать скорость и включать габаритные огни, а людям с сердечно-сосудистыми и атматическими заболеваниями — воздержаться от выхода на улицу.

Туман, который держится в городе вторые сутки, стал причиной задержки рейсов в Пулкове и Морском порту.