Губернатор Георгий Полтавченко поручил правительству подготовить предложения по сокращению штата чиновников Смольного, а также зарплат госслужащих. Об этом пишет «Фонтанка».

В первую очередь хотят сократить премиальную часть зарплаты. Также чиновникам, которые не попадут под сокращение, придётся больше работать: Полтавченко поручил рассмотреть варианты повышения производительности их труда. Всё это меры в рамках экономии бюджетных средств в кризис.

Комитет финансов намерен сократить расходную часть бюджета города на 2015 год на 7 %, то есть на 33 миллиардов рублей.