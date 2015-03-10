Город10 марта 2015
Как выглядит будущий музей Бродского В будущем музее Иосифа Бродского начались ремонтные работы
В будущем музее Иосифа Бродского начались ремонтные работы. Член Фонда литературного музея Бродского Николай Солодников опубликовал в своём Facebook фото ремонтных работ.
Музей «Полторы комнаты» откроется в квартире № 28 в доме Мурузи (Литейный проспект, 24) в день рождения Иосифа Бродского, 24 мая. Созданию музея много лет мешала ситуация с 76-летней Ниной Федоровой, которая занимает самую большую комнату бывшей коммуналки. К настоящему моменту власти города приняли решение сделать комнату пенсионерки отдельной квартирой.
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