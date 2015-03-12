Рядом с домом на проспекте Науки, 44, где раньше была детская площадка, всё-таки построят магазин. Компания «Елисей на Науки» одержала окончательную победу в судах против Смольного и жителей дома. Апелляционная инстанция арбитражного суда 11 марта признала незаконной отмену разрешения на строительство магазина шаговой доступности в ноябре 2013 года. Об этом пишет «Фонтанка».

В компании «Елисей на Науки» сообщили, что планируют приступить к строительству магазина этим летом. В Смольном между тем по-прежнему говорят, что строительства не допустят.

В декабре прошлого года Калининский районный суд удовлетворил иск компании «Елисей на Науки» к жительнице дома Оксане Королёвой, которая активно выступала против застройки. Суд постановил взыскать с активистки два миллиона рублей компенсации за простой строительной техники во время судебных разбирательств. Сейчас в компании заявили, что могут отказаться от претензий.

Скандал вокруг магазина на Науки разгорелся в июле 2013 года. ООО «Елисей на Науки» собиралось построить магазин шаговой доступности рядом с домом № 44. Землю под строительство компания получила на торгах Фонда имущества ещё в 2009 году.

В то же время жители дома организовали на этой территории детскую площадку. По мнению жителей, эта территория является общественной и они имеют право сами решать, что с ней делать. После масштабного резонанса на площадку приехал строительный вице-губернатор Марат Оганесян. Он пообещал жителям, что строить на их территории ничего не будут.