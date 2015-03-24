Правительство Петербурга приняло новый порядок согласования проектов планировки территории (ППТ). Дороги, уже присутствующие в Генплане, не будут выносить на общественные слушания. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Марата Оганесяна

Так, город теперь не обязан выносить на обсуждение проект 7-й магистрали, которая может пройти через Удельный парк. Против её строительства активно выступают горожане.

Кроме того, срок согласования ППТ сократят в два раза — с 600 до 300 дней. После внедрения электронного документооборота сроки согласования собираются сократить до 190 дней.