Здания усадьбы «Уткина дача» на Уткином проспекте, 2 отреставрируют. Соответствующий конкурс объявил государственный Музей городской скульптуры Петербурга, пишет «Интерфакс».

В конкурсной документации указано, что после реставрации в усадьбе создадут центр открытого хранения фондов Музея городской скульптуры, центр работы с детьми и молодёжью, центр мультимедийных технологий и выставочно-экспозиционное пространство.

Максимальная цена договора на выполнение работ составит 14,5 миллиона рублей. Проект реставрации и капремонта Уткиной дачи должен быть подготовлен в течение 260 дней. Оценку заявок участников конкурса проведут 17 апреля.

Ранее директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев сообщал, что реставрация и капремонт Уткиной дачи может занять около шести лет.