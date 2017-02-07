Граффити с Дмитрием Киселевым в роли персонажа «Черепашек-ниндзя» Работу создали участники арт-группы «Явь»
Участники арт-группы «Явь» создали в Санкт-Петербурге новую работу. Граффити созданы по мотивам мультфильма «Черепашки-ниндзя». Об этом говорится на сайте группы.
Телеведущий и гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев представлен на рисунке в виде Крэнга — инопланетянина, который управлял огромным андроидом из кабины, расположенной в животе робота. Рисунок сопровождает надпись: «Совпадение? Не думаю».
По мнению авторов граффити, российским журналистам не следует навязывать потребителям информации те или иные выводы.
«Не стоит навязывать человеку свое мнение, зачастую он воспринимает это как вторжение в его личное пространство, что в итоге приводит в действие защитные механизмы психики, выражающиеся в отрицании и непринятии всего услышанного. К такому подходу, по нашему глубочайшему убеждению, надо стремиться всем, кто интерпретирует информацию, в особенности на государственных каналах вещания», — рассказали авторы работы.
Ранее активисты группы «Явь» создали граффити с Виталием Мутко и Виталием Милоновым. В апреле 2016 года активисты спустили в Фонтанку муляж трехглазой утки, а в октябре разместили в парках и скверах Петербурга альтернативные дорожные знаки. В ноябре участники арт-группы продолжили околополитическую серию #politgraff граффити с певицей Мадонной и Дональдом Трампом. В декабре художники нарисовали портрет министра культуры Владимира Мединского в шапочке из фольги. В январе участники группы представили новую работу под названием «Виновник наших проблем», изображающую писающего Барака Обаму.
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