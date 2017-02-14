Новая работа художника Hioshi о «симбиозе» науки и религии На панно изображены астроном и «помогающий» ему священник
В Петербурге на доме 1 на Конюшенной площади появилась новая работа уличного художника Hioshi «Я несу свет», сообщает «Росбалт».
На панно изображен астроном, смотрящий в телескоп. Ему «помогает» священник, брызгая святой водой на переднюю линзу.
«Этой работой я хотел бы показать, какой ценой в наше время удается поддерживать симбиоз науки и религии», — отметил художник.
Ранее Hioshi создал фигуры отдыхающих самолетов на Пулковском шоссе, стальных мух на Большой Конюшенной улице, инсталляцию с чиновниками и мясорубкой на Университетской набережной, набитый деньгами скелет птицы, инсталляцию, посвященную спасению рыбаков со льдин, и другие работы.
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