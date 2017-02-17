ФАС признал незаконным контракт на транспортное обслуживание депутатов ЗакС должен отменить контракт до 31 марта 2017 года
Петербургский парламент нарушил закон о контрактной системе, заключив договор на транспортное обслуживание депутатов с единственным поставщиком — госпредприятием «Смольнинское». К такому выводу пришло управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, сообщает «Фонтанка».
В январе 2017 года петербургское отделение правозащитной организации Transperency International обратилось в УФАС с жалобой на то, что Законодательное собрание заключило контракт без конкурса, хотя закон обязывает парламент проводить торги.
Согласно выданному антимонопольной службой предписанию, ЗакС должен отменить контракт на автообслуживание до 31 марта. В противном случае служба может обратиться в суд. Ответственного за закупку у единственного поставщика могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а разместившего контракт — на 15 тысяч.
В конце декабря 2016 года ЗакС заключил контракт на 439 миллионов рублей на транспортное обслуживание депутатов и государственных служащих сроком на три года. Мариинский дворец заказал столько же автомобилей, сколько и в прежние годы, несмотря на то, что 10 парламентариев шестого созыва отказались от использования служебного транспорта.
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