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Город9 марта 2017

Роспотребнадзор откроет горячую линию Там подскажут, что желать, если достался некачественный продукт

Роспотребнадзор откроет горячую линию
РедакторСветлана Дюмаева

С 13 по 27 марта во всех территориальных отделах Роспотребнадзора по Свердловской области будут работать горячие линии для потребителей по вопросам качества и безопасности продуктов питания. Об этом сообщает E1. 

По телефону специалисты проконсультируют, какие документы должны быть у продуктов, что делать, если вы купили некачественный товар, и как правильно оформить жалобу.

Номера телефонов можно посмотреть здесь

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