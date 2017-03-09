Роспотребнадзор откроет горячую линию

С 13 по 27 марта во всех территориальных отделах Роспотребнадзора по Свердловской области будут работать горячие линии для потребителей по вопросам качества и безопасности продуктов питания. Об этом сообщает E1.

По телефону специалисты проконсультируют, какие документы должны быть у продуктов, что делать, если вы купили некачественный товар, и как правильно оформить жалобу.

Номера телефонов можно посмотреть здесь.