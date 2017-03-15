Совет Федерации собирается ​разработать единый для всей России «стандарт благополучия», выравнивающий уровень оплаты труда и социальной защищенности в регионах. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

«Мы придаем первостепенное значение этой инициативе. Россия, как мы знаем, социальное государство, и такая базовая ценность, как справедливость, должна осуществляться на деле во всех российских регионах», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что введение подобной нормы позволит устранить межрегиональную диспропорцию по зарплатам и уровню занятости в регионах. «Стандарт благополучия» станет гарантией «неснижаемого уровня качества жизни». По словам Матвиенко, такая мера нужна, потому что «в ряде субъектов России возникла напряженность на рынке труда».