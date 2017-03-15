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Город15 марта 2017

Матвиенко предложила ввести единый «стандарт благополучия» Эта мера нужна, так как «в ряде субъектов России возникла напряженность на рынке труда»

РедакторАнуш Долуханян

Совет Федерации собирается ​разработать единый для всей России «стандарт благополучия», выравнивающий уровень оплаты труда и социальной защищенности в регионах. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

«Мы придаем первостепенное значение этой инициативе. Россия, как мы знаем, социальное государство, и такая базовая ценность, как справедливость, должна осуществляться на деле во всех российских регионах», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что введение подобной нормы позволит устранить межрегиональную диспропорцию по зарплатам и уровню занятости в регионах. «Стандарт благополучия» станет гарантией «неснижаемого уровня качества жизни». По словам Матвиенко, такая мера нужна, потому что «в ряде субъектов России возникла напряженность на рынке труда».

 Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что рост производительности в России произойдет только тогда, когда работающие граждане перестанут получать зарплаты ниже прожиточного минимума, который по итогам третьего квартала 2016 года составляет чуть больше 10 тысяч рублей. При этом Голодец отметила, что сейчас минимальная сумма оплаты труда в стране составляет 7,5 тысячи рублей, и такие зарплаты получают более 4 миллионов человек.

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