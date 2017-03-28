Комиссия из Европы проверит Россию на коррупцию GRECO оценит ситуацию в российском парламенте, судах и прокуратуре
Антикоррупционную повестку в парламенте, судах и прокуратуре России проверят на соответствие международным стандартам. С 28 по 30 марта комиссия группы государств по борьбе с коррупцией GRECO проведет серию встреч с российскими чиновниками, передают «Известия».
В GRECO более 40 стран-участников, Россия вступила туда в 2007 году. Деятельность группы делится на тематические циклы — так называемые «раунды оценки», по итогам которых даются рекомендации по улучшению антикоррупционной политики. Россия успешно прошла уже два раунда, результаты третьего ожидаются в июне 2017 года, а нынешний визит GRECO проходит в рамках четвертого раунда, который посвящен предупреждению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.
В Москву прилетели семь экспертов из Испании, Греции, Польши, Болгарии, Великобритании, Швеции и Италии. Встречи пройдут в здании Генпрокуратуры. За три дня комиссия планирует проанализировать законотворческую деятельность, принципы лоббирования законопроектов и этическую составляющую работы нижней палаты, а также проверить, как госслужащие заполняют декларации о доходах. Свои выводы GRECO обнародует в пятницу, 31 марта.
Встречи экспертов GRECO с московскими чиновниками запланированы в формате вопрос–ответ, заранее подготовленных выступлений не предусмотрено. На каждый опрос отводится по полчаса. Вопросы заранее не анонсируются.
«Предполагаю, экспертов будет интересовать, насколько наше антикоррупционное законодательство удовлетворяет разные фракции, есть ли разночтения, насколько учтены мнения и инициативы разных групп. Возможно, будут выяснять, насколько эффективно работает механизм по лишению депутатов неприкосновенности и статуса, когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный.
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