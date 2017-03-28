Комиссия из Европы проверит Россию на коррупцию

Антикоррупционную повестку в парламенте, судах и прокуратуре России проверят на соответствие международным стандартам. С 28 по 30 марта комиссия группы государств по борьбе с коррупцией GRECO проведет серию встреч с российскими чиновниками, передают «Известия».

В GRECO более 40 стран-участников, Россия вступила туда в 2007 году. Деятельность группы делится на тематические циклы — так называемые «раунды оценки», по итогам которых даются рекомендации по улучшению антикоррупционной политики. Россия успешно прошла уже два раунда, результаты третьего ожидаются в июне 2017 года, а нынешний визит GRECO проходит в рамках четвертого раунда, который посвящен предупреждению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.

В Москву прилетели семь экспертов из Испании, Греции, Польши, Болгарии, Великобритании, Швеции и Италии. Встречи пройдут в здании Генпрокуратуры. За три дня комиссия планирует проанализировать законотворческую деятельность, принципы лоббирования законопроектов и этическую составляющую работы нижней палаты, а также проверить, как госслужащие заполняют декларации о доходах. Свои выводы GRECO обнародует в пятницу, 31 марта.

Встречи экспертов GRECO с московскими чиновниками запланированы в формате вопрос–ответ, заранее подготовленных выступлений не предусмотрено. На каждый опрос отводится по полчаса. Вопросы заранее не анонсируются.