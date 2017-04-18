В Москве благоустроят парк у старейшего в городе акведука Площадь работ составит более 27 гектаров
Портал поставщиков объявил конкурс на разработку проектной документации на благоустройство и озеленение парка у старейшего моста столицы — Ростокинского акведука. Об этом The Village сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.
В парке появятся детские и спортивные площадки, а также дорожно-тропиночная сеть и велосипедные полосы. Площадь благоустройства составит более 27 гектаров.
«Будущему подрядчику предстоит спроектировать, как зеленый массив превратится в современное общественное пространство, комфортное для всесезонного отдыха москвичей», — отметили в пресс-службе.
Подача заявок на разработку документации пройдет до 28 апреля. Стоимость работ оценивается почти в 30 миллионов рублей.
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Комментарии
так там же итак парк с дорожками!!!
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