Портал поставщиков объявил конкурс на разработку проектной документации на благоустройство и озеленение парка у старейшего моста столицы — Ростокинского акведука. Об этом The Village сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

В парке появятся детские и спортивные площадки, а также дорожно-тропиночная сеть и велосипедные полосы. Площадь благоустройства составит более 27 гектаров.

«Будущему подрядчику предстоит спроектировать, как зеленый массив превратится в современное общественное пространство, комфортное для всесезонного отдыха москвичей», — отметили в пресс-службе.

Подача заявок на разработку документации пройдет до 28 апреля. Стоимость работ оценивается почти в 30 миллионов рублей.