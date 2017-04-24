Информационная система «Проход и питание» («Москвенок») в 2017 году заработает во всех школах Москвы. Как сообщает сайт столичной мэрии, осталось оснастить около 80 зданий.

По этой системе ученики смогут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей. При этом родителям будет доступна вся история посещения школы и покупок в буфете.

Информацию об ученике родители смогут найти в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы». Также у них будет возможность настроить оперативное информирование по электронной почте или через push-уведомления.

Кроме того, с помощью mos.ru родители смогут устанавливать лимит денежных трат ребенка и электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов: например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов.