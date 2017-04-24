вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Город24 апреля 2017

Система прохода и питания по карточкам появится во всех школах Москвы Родителям будет доступна вся история посещения школы и покупок в буфете

РедакторРоман Чернянский

Информационная система «Проход и питание» («Москвенок») в 2017 году заработает во всех школах Москвы. Как сообщает сайт столичной мэрии, осталось оснастить около 80 зданий.

По этой системе ученики смогут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей. При этом родителям будет доступна вся история посещения школы и покупок в буфете.

Информацию об ученике родители смогут найти в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы». Также у них будет возможность настроить оперативное информирование по электронной почте или через push-уведомления.

Кроме того, с помощью mos.ru родители смогут устанавливать лимит денежных трат ребенка и электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов: например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов.

Присоединиться к системе можно, получив в школе электронную карту или браслет «Москвенок» либо оформив через портал mos.ru социальную карту учащегося, которая, помимо прохода и питания, дает возможность льготного проезда в общественном транспорте и скидки на товары для детей.

Проход по карточкам также вводится и в зданиях дошкольных групп. В детских садах карты «Москвенок» выдаются доверенным лицам, перечень которых составляют родители или опекуны. До конца 2018 года система появится во всех зданиях.

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках
Фоторепортаж
«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотекахСпортивные штаны, директриса в шикарном платье и танцы под «Грибы» — в репортаже The Village с нескольких школьных дискотек
4
«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках
Фоторепортаж

«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках Спортивные штаны, директриса в шикарном платье и танцы под «Грибы» — в репортаже The Village с нескольких школьных дискотек

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
Личный опыт
«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителемАвтор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе
81
«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
Личный опыт

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем Автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе

Самое дорогое и самое дешевое высшее образование
Простые числа
Самое дорогое и самое дешевое высшее образованиеВыяснили, сколько стоит двойной диплом ВШЭ и Лондонского университета и где можно получить образование дешево, если не попал на бюджет
4
Самое дорогое и самое дешевое высшее образование
Простые числа

Самое дорогое и самое дешевое высшее образование Выяснили, сколько стоит двойной диплом ВШЭ и Лондонского университета и где можно получить образование дешево, если не попал на бюджет

«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду
Личный опыт
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском садуАдвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ
18
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду
Личный опыт

«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду Адвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ

«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках
Фоторепортаж
«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотекахСпортивные штаны, директриса в шикарном платье и танцы под «Грибы» — в репортаже The Village с нескольких школьных дискотек
4
«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках
Фоторепортаж

«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках Спортивные штаны, директриса в шикарном платье и танцы под «Грибы» — в репортаже The Village с нескольких школьных дискотек

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
Личный опыт
«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителемАвтор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе
81
«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
Личный опыт

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем Автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе

Самое дорогое и самое дешевое высшее образование
Простые числа
Самое дорогое и самое дешевое высшее образованиеВыяснили, сколько стоит двойной диплом ВШЭ и Лондонского университета и где можно получить образование дешево, если не попал на бюджет
4
Самое дорогое и самое дешевое высшее образование
Простые числа

Самое дорогое и самое дешевое высшее образование Выяснили, сколько стоит двойной диплом ВШЭ и Лондонского университета и где можно получить образование дешево, если не попал на бюджет

«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду
Личный опыт
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском садуАдвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ
18
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду
Личный опыт

«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду Адвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Бренды

Новое и лучшее

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»

Главные выставки осени

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Первая полоса

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»Дом, где работал Шагал и снимают кино

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном» Дом, где работал Шагал и снимают кино

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
0
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
8
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
0
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
1
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Главное: Отравление Навального
Ситуация
Главное: Отравление НавальногоМатериал обновляется
4
Главное: Отравление Навального
Ситуация

Главное: Отравление Навального Материал обновляется

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
0
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растенийВ гостях у «Мадам Фитиль»
0
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»

Подпишитесь на рассылку