Город24 апреля 2017
В Москве 25 апреля ограничат движение из-за подготовки к параду Победы Ограничение продлится с 21:30 до окончания мероприятия
Во вторник, 25 апреля, в центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
В городе перекроют Тверскую улицу от Триумфальной площади до Охотного Ряда, Моховую, Охотный Ряд, Театральный проезд, Страстной и Тверской бульвары, а также Большой Путинковский переулок.
Ограничение продлится с 21:30 до окончания мероприятия.
Горожанам рекомендуют отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения.
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