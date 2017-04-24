Строительство крупных храмов в Москве объяснили нерентабельностью маленьких По словам депутата Ресина, будущие объекты должны вмещать 1 000 человек
Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Ресин заявил о необходимости пересмотреть проекты строящихся в Москве православных храмов.
По мнению парламентария, являющегося советником патриарха Кирилла по строительству, маленькие храмы строить нерентабельно, поскольку существующие храмы уже не справляются с потоком верующих во время торжественных мероприятий.
«Будущие наши объекты должны вмещать как минимум 1 000 прихожан», — отметил Ресин.
Депутат также подчеркнул, что, несмотря на кризис, новые постройки должны быть высокого уровня в связи с желанием москвичей видеть красивые храмы.
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