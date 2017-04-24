Торговая сеть Metro Cash and Carry в конце мая откроет кассы самообслуживания в гипермаркете на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект предполагает замену четырех обычных касс на зону касс самообслуживания, которые позволят разделить потоки покупателей с большими и небольшими покупками.

«Кассы самообслуживания в торговой сети позволяют клиентам самостоятельно производить сканирование товаров, применять купоны и оплачивать покупки на выходе из магазина», — уточнили в пресс-службе.