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В гипермаркете Metro на Дмитровском шоссе откроются кассы самообслуживания Покупатели смогут самостоятельно сканировать товары и оплачивать покупки

РедакторРоман Чернянский

Торговая сеть Metro Cash and Carry в конце мая откроет кассы самообслуживания в гипермаркете на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект предполагает замену четырех обычных касс на зону касс самообслуживания, которые позволят разделить потоки покупателей с большими и небольшими покупками.

«Кассы самообслуживания в торговой сети позволяют клиентам самостоятельно производить сканирование товаров, применять купоны и оплачивать покупки на выходе из магазина», — уточнили в пресс-службе.

В конце марта кассы самообслуживания впервые заработали в гипермаркетах Metro в Санкт-Петербурге. По данным компании, ими пользуются уже около 11 % клиентов.

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