Единороссы на шествиях 1 мая призовут россиян уезжать на Дальний Восток В регионы попали 36 лозунгов о президенте, коррупции и плохих дорогах
Руководство «Единой России» отправило по регионам лозунги к первомайским шествиям. Об этом сообщает «Дождь».
В списке есть 36 лозунгов. Отмечается, что некоторые из них в стихах. На «Дожде» рассказали, что самый длинный и «самый поэтичный» лозунг посвящен Дальнему Востоку: «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!».
Собеседник «Дождя» в одном из региональных отделений «Единой России» рассказал, что не понимает, зачем партия вынуждает выбирать из «спущенных сверху» лозунгов, а не дает выбрать их самим.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко подчеркнул, что регионам предложили широкий выбор плакатов, из которых они могут взять актуальные. По его словам, «это и борьба с коррупцией, и плохие дороги, и ЖКХ, и безопасность, и президент. Странно было бы выходить с лозунгами прошлого или позапрошлого года».
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