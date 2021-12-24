Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого
В среду, 22 декабря, на 89-м году жизни скончался предприниматель, основатель «Билайна» и благотворитель Дмитрий Зимин. Он основал фонд «Династия» для развития российской науки, который Минюст в 2015 году признал иноагентом, создал литературную премию «Просветитель», а также постоянно поддерживал независимые журналистские и образовательные проекты. В числе тех, кому помогал Зимин — ФБК (признан в России экстремистским и запрещен), издание Meduza (его Минюст считает иноагентом), журналистская премия «Редколлегия» и другие проекты.
The Village рассказывает, что Дмитрий Зимин сделал для российской науки и независимой журналистики.
Кем был Дмитрий Зимин
Зимин окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов в МАИ в 1957 году, а затем устроился инженером на кафедру профессора Михаила Неймана. С 1962 года работал в Радиотехническом институте Академии наук СССР, где последующие 35 лет занимал руководящие должности — начальника лаборатории, затем научного отдела, а после возглавлял центр по разработке радиотехнического оборудования.
В 1992 году Дмитрий Зимин создал акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», став его президентом и генеральным директором. Сегодня «Вымпел-Коммуникации» предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, проводного и беспроводного доступа в интернет под брендом «Билайн».
Фонд «Династия»
Дмитрий Зимин работал гендиректором «Вымпелкома» до 2001 года. После добровольного ухода с этого поста бизнесмен основал некоммерческий фонд «Династия», задачей которого стала поддержка российской фундаментальной науки.
Сначала «Династия» выдавала гранты молодым ученым-физикам. Позже круг получателей стипендий от фонда расширился, в него вошли математики и биологи. Фонд организовывал всероссийские конкурсы для учителей точных и естественных наук, поддерживал школьные кружки, турниры и конференции.
В 2010 году «Династия» начала отправлять грантополучателей на учебу за границу, организовывала научные фестивали (один из них — ScienceArtFes — состоялся на Винзаводе в 2009 году), совместно с «РИА-Новостями» запустила прямую трансляцию цикла открытых публичных лекций лауреатов Нобелевских премий и сотрудников NASA.
Премия «Просветитель» и книжные проекты
Зимин признавался, что из всех инициатив фонда его больше всего интересует книжное направление. Так, в 2016 году «Династия» выпустила книгу Билла Брайсона «Краткая история почти всего на свете». Вскоре фонд открыл библиотеку, которая собирала и передавала книги в школы и институты по всей России, а также дала старт книжной серии о фундаментальной науке «Элементы». Она выходит в издательстве Corpus с 2010 года.
Интерес Зимина к книгам вылился в полноценную награду — в 2008 году благотворитель основал премию в сфере научно-популярной литературы «Просветитель». В 2014 году лауреатом премии стала научная журналистка Ася Казанцева, а в 2019 в номинации «Просветитель.Digital» победил образовательный проект Arzamas «Детская комната».
Еще один книжный проект благотворителя — фонд «Московское время», в рамках которого издаются книги и фотоальбомы, посвященные истории Москвы и жителей столицы. Среди изданий фонда есть фотографии видов столицы начала и середины XX века, книга «Мастер и Москва» — о местах писателя Михаила Булгакова, а также тексты о школьном образовании в советское время.
Фонд поддержки СМИ «Среда»
В 2014 году сын Дмитрия Зимина Борис стал учредителем фонда «Среда». Его целью была поддержка независимых редакций, которые освещают экономические и социальные проблемы. Финансированием проекта занимался сам Дмитрий.
Грантополучателями «Среды» были издание «Медиазона» (признано иноагентом), телеканал «Дождь» (признан иногаентом), Colta.ru и другие. Также Борис Зимин — один из инвесторов Meduza (признана иноагентом). Также семья Зиминых поддерживает общество «Мемориал» (признано иноагентом), которое занимается историей политических репрессий, просветительский проект «Сахаровский центр» (признан иноагентом) и журнал The New Times.
При поддержке «Среды» была создана журналистская премия «Редколлегия» в 2016 году. В жюри премии вошли Юрий Сапрыкин, Елизавета Осетинская, Сергей Пархоменко, Дмитрий Бутрин, Элла Панеях и другие. Сегодня это единственная независимая неправительственная премия в российской журналистике.
Борис Зимин рассказывал, что до признания ФБК экстремистской организацией бизнесмен ежемесячно перечислял в фонд 300 тысяч рублей. Когда в 2020 году Навального отравили, Борис оплатил перелет политика на лечение в Германию.
После того, как в 2021 году ФБК получил статус экстремистской организации, Зимин заявил, что продолжит поддерживать Навального и его сотрудников.
Признание «Династии» и «Среды» иноагентами
В 2015 году Минюст признал «Династию», а вместе с ней и «Среду» иноагентами. Ведомство провело проверку и выяснило, что фонды частично спонсируются из-за рубежа, а еще занимаются политической деятельностью.
Под политической деятельностью Минюст подразумевал то, что «Династия» финансировала проект «Либеральная миссия». Он занимался исследованиями, проводил открытые семинары по экономическим и социальным проблемам, учредил публицистическую премию «Либмиссия» (в 2021 году ее получила журналистка Елена Костюченко за цикл статей в «Новой газете»), а также выпускал книги. В 2015 году «Либеральная миссия» получила статус иноагента вслед за «Династией».
Шестого июня 2015 года в Москве на Суворовской площади состоялся митинг в поддержку фонда, в котором приняли участие более 3000 человек. Среди них были представители научного сообщества, студенты, а также политики Алексей Навальный и Андрей Нечаев.
Однако 5 июля 2015 года совет фонда все же решил закрыть «Династию».
«Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду. Я прекращаю финансирование „Династии“, — заявил Дмитрий Зимин „Интерфаксу“. Благотворитель также отметил, что считает включение фонда в реестр иноагентов необоснованным. За все время существования „Династия“ выделила 2,5 миллиарда рублей на российскую науку и образование.
В 2015 году закрылась и «Среда».
«Совет фонда принял решение о ликвидации НКО „Среда“. Мы пошли на этот шаг в связи с решением Минюста включить организацию в список НКО-иноагентов», — рассказал «Интерфаксу» один из сотрудников фонда.
Zimin Foundation
Через год после закрытия «Династии» Дмитрий Зимин совместно с родственниками открыл фонд Zimin Foundation. Ценности новой организации совпадали с теми, что транслировала «Династия» — поддержка образования и науки.
Сегодня Zimin Foundation поддерживает более 16 российских и зарубежных проектов и организаций. Среди них — Тель-Авивский университет, Университет штата Аризона, Школа молекулярной и теоретической биологии, а также Свободный университет.