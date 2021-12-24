26 декабря, воскресенье
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Город24 декабря 2021

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого

АвторАня Кузнецова
РедакторМаксим Динкевич

В среду, 22 декабря, на 89-м году жизни скончался предприниматель, основатель «Билайна» и благотворитель Дмитрий Зимин. Он основал фонд «Династия» для развития российской науки, который Минюст в 2015 году признал иноагентом, создал литературную премию «Просветитель», а также постоянно поддерживал независимые журналистские и образовательные проекты. В числе тех, кому помогал Зимин — ФБК (признан в России экстремистским и запрещен), издание Meduza (его Минюст считает иноагентом), журналистская премия «Редколлегия» и другие проекты.

The Village рассказывает, что Дмитрий Зимин сделал для российской науки и независимой журналистики.

Кем был Дмитрий Зимин

Зимин окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов в МАИ в 1957 году, а затем устроился инженером на кафедру профессора Михаила Неймана. С 1962 года работал в Радиотехническом институте Академии наук СССР, где последующие 35 лет занимал руководящие должности — начальника лаборатории, затем научного отдела, а после возглавлял центр по разработке радиотехнического оборудования.

В 1992 году Дмитрий Зимин создал акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», став его президентом и генеральным директором. Сегодня «Вымпел-Коммуникации» предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, проводного и беспроводного доступа в интернет под брендом «Билайн».

Фонд «Династия»

Дмитрий Зимин работал гендиректором «Вымпелкома» до 2001 года. После добровольного ухода с этого поста бизнесмен основал некоммерческий фонд «Династия», задачей которого стала поддержка российской фундаментальной науки.

Сначала «Династия» выдавала гранты молодым ученым-физикам. Позже круг получателей стипендий от фонда расширился, в него вошли математики и биологи. Фонд организовывал всероссийские конкурсы для учителей точных и естественных наук, поддерживал школьные кружки, турниры и конференции.

В 2010 году «Династия» начала отправлять грантополучателей на учебу за границу, организовывала научные фестивали (один из них — ScienceArtFes — состоялся на Винзаводе в 2009 году), совместно с «РИА-Новостями» запустила прямую трансляцию цикла открытых публичных лекций лауреатов Нобелевских премий и сотрудников NASA.

Премия «Просветитель» и книжные проекты

Зимин признавался, что из всех инициатив фонда его больше всего интересует книжное направление. Так, в 2016 году «Династия» выпустила книгу Билла Брайсона «Краткая история почти всего на свете». Вскоре фонд открыл библиотеку, которая собирала и передавала книги в школы и институты по всей России, а также дала старт книжной серии о фундаментальной науке «Элементы». Она выходит в издательстве Corpus с 2010 года.

Интерес Зимина к книгам вылился в полноценную награду — в 2008 году благотворитель основал премию в сфере научно-популярной литературы «Просветитель». В 2014 году лауреатом премии стала научная журналистка Ася Казанцева, а в 2019 в номинации «Просветитель.Digital» победил образовательный проект Arzamas «Детская комната».

Еще один книжный проект благотворителя — фонд «Московское время», в рамках которого издаются книги и фотоальбомы, посвященные истории Москвы и жителей столицы. Среди изданий фонда есть фотографии видов столицы начала и середины XX века, книга «Мастер и Москва» — о местах писателя Михаила Булгакова, а также тексты о школьном образовании в советское время.

Фонд поддержки СМИ «Среда»

В 2014 году сын Дмитрия Зимина Борис стал учредителем фонда «Среда». Его целью была поддержка независимых редакций, которые освещают экономические и социальные проблемы. Финансированием проекта занимался сам Дмитрий.

Грантополучателями «Среды» были издание «Медиазона» (признано иноагентом), телеканал «Дождь» (признан иногаентом), Colta.ru и другие. Также Борис Зимин — один из инвесторов Meduza (признана иноагентом). Также семья Зиминых поддерживает общество «Мемориал» (признано иноагентом), которое занимается историей политических репрессий, просветительский проект «Сахаровский центр» (признан иноагентом) и журнал The New Times.

При поддержке «Среды» была создана журналистская премия «Редколлегия» в 2016 году. В жюри премии вошли Юрий Сапрыкин, Елизавета Осетинская, Сергей Пархоменко, Дмитрий Бутрин, Элла Панеях и другие. Сегодня это единственная независимая неправительственная премия в российской журналистике.

Борис Зимин рассказывал, что до признания ФБК экстремистской организацией бизнесмен ежемесячно перечислял в фонд 300 тысяч рублей. Когда в 2020 году Навального отравили, Борис оплатил перелет политика на лечение в Германию.

После того, как в 2021 году ФБК получил статус экстремистской организации, Зимин заявил, что продолжит поддерживать Навального и его сотрудников.

Признание «Династии» и «Среды» иноагентами

В 2015 году Минюст признал «Династию», а вместе с ней и «Среду» иноагентами. Ведомство провело проверку и выяснило, что фонды частично спонсируются из-за рубежа, а еще занимаются политической деятельностью.

Под политической деятельностью Минюст подразумевал то, что «Династия» финансировала проект «Либеральная миссия». Он занимался исследованиями, проводил открытые семинары по экономическим и социальным проблемам, учредил публицистическую премию «Либмиссия» (в 2021 году ее получила журналистка Елена Костюченко за цикл статей в «Новой газете»), а также выпускал книги. В 2015 году «Либеральная миссия» получила статус иноагента вслед за «Династией».

Шестого июня 2015 года в Москве на Суворовской площади состоялся митинг в поддержку фонда, в котором приняли участие более 3000 человек. Среди них были представители научного сообщества, студенты, а также политики Алексей Навальный и Андрей Нечаев.

Однако 5 июля 2015 года совет фонда все же решил закрыть «Династию».

«Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду. Я прекращаю финансирование „Династии“, — заявил Дмитрий Зимин „Интерфаксу“. Благотворитель также отметил, что считает включение фонда в реестр иноагентов необоснованным. За все время существования „Династия“ выделила 2,5 миллиарда рублей на российскую науку и образование.

В 2015 году закрылась и «Среда».

«Совет фонда принял решение о ликвидации НКО „Среда“. Мы пошли на этот шаг в связи с решением Минюста включить организацию в список НКО-иноагентов», — рассказал «Интерфаксу» один из сотрудников фонда.

Zimin Foundation

Через год после закрытия «Династии» Дмитрий Зимин совместно с родственниками открыл фонд Zimin Foundation. Ценности новой организации совпадали с теми, что транслировала «Династия» — поддержка образования и науки.

Сегодня Zimin Foundation поддерживает более 16 российских и зарубежных проектов и организаций. Среди них — Тель-Авивский университет, Университет штата Аризона, Школа молекулярной и теоретической биологии, а также Свободный университет.

Что говорят близкие, коллеги и грантополучатели о смерти Зимина

Сын Зимина Борис, сооснователь Zimin Foundation

«Мемориал» (признан иноагентом)

Политолог Екатерина Шульман

Журналист, главный редактор «Агентства» Роман Баданин

Научная журналистка Ася Казанцева

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Событие

Новое и лучшее

Почему анонимность в интернете — это миф

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Первая полоса

Почему анонимность в интернете — это миф
Почему анонимность в интернете — это миф И как работает «пробив» пользователей
Почему анонимность в интернете — это миф

Почему анонимность в интернете — это миф
И как работает «пробив» пользователей

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
Чем заняться в Петербурге на этой неделе Фестиваль «Другая сцена» в Александринке, концерт «Молчат дома», японское кино в «Родине» и сразу три новогодние ярмарки
Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
Фестиваль «Другая сцена» в Александринке, концерт «Молчат дома», японское кино в «Родине» и сразу три новогодние ярмарки

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

12 новых детских книг
12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники
12 новых детских книг

12 новых детских книг
Рассказываем, что читать в праздники

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист Света Матвеева рассказывает, как все это пережить
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
Света Матвеева рассказывает, как все это пережить

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании Для новогодней и любой другой вечеринки
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Для новогодней и любой другой вечеринки

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект
Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год
Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке
«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе
«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке
Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты

Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны
Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны
Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны

Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны

Подпишитесь на рассылку