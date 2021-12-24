Признание «Династии» и «Среды» иноагентами

В 2015 году Минюст признал «Династию», а вместе с ней и «Среду» иноагентами. Ведомство провело проверку и выяснило, что фонды частично спонсируются из-за рубежа, а еще занимаются политической деятельностью.

Под политической деятельностью Минюст подразумевал то, что «Династия» финансировала проект «Либеральная миссия». Он занимался исследованиями, проводил открытые семинары по экономическим и социальным проблемам, учредил публицистическую премию «Либмиссия» (в 2021 году ее получила журналистка Елена Костюченко за цикл статей в «Новой газете»), а также выпускал книги. В 2015 году «Либеральная миссия» получила статус иноагента вслед за «Династией».

Шестого июня 2015 года в Москве на Суворовской площади состоялся митинг в поддержку фонда, в котором приняли участие более 3000 человек. Среди них были представители научного сообщества, студенты, а также политики Алексей Навальный и Андрей Нечаев.

Однако 5 июля 2015 года совет фонда все же решил закрыть «Династию».

«Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду. Я прекращаю финансирование „Династии“, — заявил Дмитрий Зимин „Интерфаксу“. Благотворитель также отметил, что считает включение фонда в реестр иноагентов необоснованным. За все время существования „Династия“ выделила 2,5 миллиарда рублей на российскую науку и образование.

В 2015 году закрылась и «Среда».

«Совет фонда принял решение о ликвидации НКО „Среда“. Мы пошли на этот шаг в связи с решением Минюста включить организацию в список НКО-иноагентов», — рассказал «Интерфаксу» один из сотрудников фонда.