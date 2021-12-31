Команда The Village Екатеринбург вспоминает, как кто напивался в детстве и к чему это приводило (18+)

Вадим Шихов

главный редактор

Выиграл с похмелья конкурс по бальным танцам в Испании

У меня очень строгие родители, которые довольно рано дали мне понять — если узнают, что я пью или курю, то убьет меня их кара, а не вредная привычка. Но душа все равно рвалась к приключениям, и единственной возможностью повеселиться на вечеринках были выездные выступления с коллективом по бальным танцам, где я занимался. В 10 классе мы поехали на конкурс в Испанию, тогда я уже решил, что это будет для меня последним выступлением, поэтому путешествие обязано стать легендарным. Остановились мы в туристическом городке Льорет-де-Мар, недалеко от Барселоны, — отели, отели, магазины и море, поэтому всем быстро стало скучно. Почему-то именно ночью перед выступлением нам пришла идея купить много виски, познакомиться с русскими девушками из отеля и выпить с ними на балконе. Как и полагается, воспоминания обрывочные: мы точно забежали к еще более пьяным немцам, они точно нас быстро выгнали, дальше мы побежали на пляж — помню, как словил там незабываемою гармонию: ночь, волны, целующиеся парочки по всему побережью и шатающийся пьяный мир.

Каким-то чудом я дошел до отеля и свалился на кровать. Почувствовал, что лежать не очень удобно. Оказалось, что лег я на парня, который жил со мной в номере — каждый старший в коллективе должен был присматривать за младшим. Ну и на правах главного я выгнал его с его же кровати и вырубился. На утро, конечно, чувствовал себя отвратительно, но, как известно, профессионализм не пропьешь — мы получили и Лауреата первой степени, и незабываемую испанскую ночь в комплекте.