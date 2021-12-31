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Редакция31 декабря 2021

Команда The Village Екатеринбург вспоминает, как кто напивался в детстве и к чему это приводило (18+)

Команда The Village Екатеринбург вспоминает, как кто напивался в детстве и к чему это приводило (18+)
АвторВадим Шихов
КоллажиАлександра Баталова

18+

Материал не предназначен для лиц, не достигших 18 лет.

Новый год — это не только время оливье, подарков и салюта, но и легендарных историй, которые начинаются с одного вопроса: «Выпьем?» И поэтому бывает так, что самая запоминающаяся часть праздника не остается в голове либо сохраняется частично. Мы залезли в чертоги разума и нашли там истории, связанные с подростковыми вечеринками. Помогут ли эти воспоминания не натворить ошибок в новогоднюю ночь?

Новый год — это не только время оливье, подарков и салюта, но и легендарных историй, которые начинаются с одного вопроса: «Выпьем?» И поэтому бывает так, что самая запоминающаяся часть праздника не остается в голове либо сохраняется частично. Мы залезли в чертоги разума и нашли там истории, связанные с подростковыми вечеринками. Помогут ли эти воспоминания не натворить ошибок в новогоднюю ночь?

Саша Кочерова

ассистент продакшена

Была не против выпить с незнакомым мужчиной в 8 классе

В первый раз я попробовала алкоголь лет в 14, в 8 классе. Дело было в Нижнем Новгороде, куда мы с классом и учителями поехали на экскурсию. Жили в хостеле, где у преподавателей была отдельная комната — это было огромной ошибкой, так как в комнату девочек пришел хозяин хостела с бутылкой крепкого алкоголя и предложил выпить. Тогда чувство самосохранения у нас выросло еще недостаточно, поэтому мы согласились. Естественно, небольшого количества выпитого нам хватило, чтобы улететь в далекие края. Дальше происходящее я помню отрывками: точно знаю, что мы с подругой стояли на столе и ели позавчерашние круассаны; что с мужчиной, который предложил нам пить, мы пытались сбежать из хостела до «Синнабона».

Короче говоря, уснули мы в 7:30. А подъем был запланирован на 8:15. Не знаю, что думали преподаватели о школьниках, от которых несло перегаром, и мужчине, который лежал на полу посреди хостела. Но опыт посещения краеведческих музеев и храмов в состоянии похмелья был настолько плох, что я не пила ничего алкогольного еще года 3.

Лилия Низамова

редактор раздела «Еда»

Феерично зашла после тусовки домой

Как-то в старших классах мы с друзьями решили посидеть у моего соседа Сереги по лестничной площадке, наши семьи дружили. Я даже не помню, что именно тогда все дружно пили, пока родители были на работе. Может, намешали водку с соком, а может, взяли популярную в то время «Балтику 9». Все участники вечеринки были более менее норм, размотало только меня и Сергея. Благо, жили мы рядом, до квартиры меня довели, а зашла я феерично — сделала шаг за порог и упала на пол в коридоре. На утро было стыдно, а вечером очень плохо физически. Но с кем не бывает. Ругать меня никто не стал. Мои и серегины родители посмеялись и задали нам единственный вопрос: «Вы что, пить еще на научились? Мы же вам показывали, как нужно цивильно выпивать».

Лена Ключникова

руководитель отдела продаж

Выспалась в коридоре после вечеринки

В 2006 мне надо было смыться из дома на вечеринку, но по каким-то причинам я не могла подойти с этим вопросом к маме. Я дождалась, когда она вечером уйдет к подруге, и подъехала с этим вопросом к папе — он меня отпустил, ну и я умчала. Что там именно происходило, я уже не помню, но это точно был клуб «Пижон», и я в какой-то сотый раз рассталась с парнем. Если коротко — напилась.

Возвращаюсь под утро домой, открываю дверь первого коридора (у нас был общий на две квартиры, там стоял шкаф и старый стул), а в квартиру попасть не могу, заперто. Мне пришла в голову гениальная идея — чтобы не разбудить обоих родителей ну и чтобы не все меня видели в таком состоянии, буду маме звонить по одному гудку и сбрасывать. Села на стул и давай звонить-сбрасывать, так и выключилась на этом стуле. В 7 утра меня нашли там спящую родители, когда на работу пошли. Оказалось, что папа маме не сказал, что я ушла, так что она думала, я просто сплю дома и заперла дверь на щеколду, убрала телефон подальше.

Ксюша Другова

издатель

Завязала с пивом в 9 классе

Если честно, я не помню, в каком классе я познакомилась с алкоголем. Но хорошо помню, как однажды мы с подружками решили отметить 8 марта. Кажется, это был 9 или 10 класс. Девчонки пришли ко мне домой, а там обнаружилась довольно-таки большая упаковка папиного пива «Балтика 3». Очень солидный напиток того времени, знаете ли. Все мои знакомые уже пиво любили и наслаждались им. Мне же хотелось не отставать, хотя пиво казалось омерзительным на вкус. Первая бутылочка шла со скрипом. Вторая уже вроде полегче. Дальше — не помню. В памяти всплывают фрагменты: весна, моя родная деревня, тает снег, на дорогах снежная каша, мы пьяные идем в клуб на дискотеку. А дальше — черная дыра, и в финале мой старший брат приносит меня домой на руках, а в голове вертолеты. Это было ужасно, ужасно, УЖАСНО! Помню, что наутро очень боялась разноса от родителей, но, видимо, они вошли в положение. С тех пор я не пью пиво и очень боюсь похмелья, стараюсь не доходить до него.

Вадим Шихов

главный редактор

Выиграл с похмелья конкурс по бальным танцам в Испании

У меня очень строгие родители, которые довольно рано дали мне понять — если узнают, что я пью или курю, то убьет меня их кара, а не вредная привычка. Но душа все равно рвалась к приключениям, и единственной возможностью повеселиться на вечеринках были выездные выступления с коллективом по бальным танцам, где я занимался. В 10 классе мы поехали на конкурс в Испанию, тогда я уже решил, что это будет для меня последним выступлением, поэтому путешествие обязано стать легендарным. Остановились мы в туристическом городке Льорет-де-Мар, недалеко от Барселоны,  — отели, отели, магазины и море, поэтому всем быстро стало скучно. Почему-то именно ночью перед выступлением нам пришла идея купить много виски, познакомиться с русскими девушками из отеля и выпить с ними на балконе. Как и полагается, воспоминания обрывочные: мы точно забежали к еще более пьяным немцам, они точно нас быстро выгнали, дальше мы побежали на пляж — помню, как словил там незабываемою гармонию: ночь, волны, целующиеся парочки по всему побережью и шатающийся пьяный мир.

Каким-то чудом я дошел до отеля и свалился на кровать. Почувствовал, что лежать не очень удобно. Оказалось, что лег я на парня, который жил со мной в номере — каждый старший в коллективе должен был присматривать за младшим. Ну и на правах главного я выгнал его с его же кровати и вырубился. На утро, конечно, чувствовал себя отвратительно, но, как известно, профессионализм не пропьешь — мы получили и Лауреата первой степени, и незабываемую испанскую ночь в комплекте.

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