Владимир Шведов — о станции «Варя» и своей «дачной квартире» на набережной Федоровского

О квартире на Федоровского

Когда я выбирал жилье в Нижнем, то долго ломал голову, а потом случайно увидел на сайте квартиру на набережной Федоровского — при том, что я в принципе не рассматривал такой вариант, думал, что очень дорого — когда забил на вариант с Варей, начал искать квартиры в районах подальше от центра. Например, у Оперного театра, на Ванеева, в одной из сталинок на Гребешке. Но я увидел эту квартиру, у меня что-то щелкнуло и я купил билет на ближайший «Стриж» в шесть утра, позвонил хозяину и стал вторым на просмотр этой квартиры — она стоила где-то на миллион больше, чем у меня было, даже с учетом ипотеки. Приехал в Нижний, посмотрел квартиру и понял, что это очень крутой вариант — там самый лучший вид с гигантской лоджии и еще один огромный плюс в том, что она была совершенно неблагоустроена, как 50 лет назад дом построили, так она и выглядела. Мне это очень нравилось, потому что я изначально не хотел квартиру с ремонтом — за него нужно зачем-то переплачивать и потом все делать под себя.

Я долго ходил в прострации по городу, а потом позвонил хозяину и сказал: «Давайте!». Но, поскольку я был вторым в очереди, первый кандидат несколько месяцев пытался продать свое жилье, а потом махнул рукой и сказал: «Ну все, снимайте мою бронь» и в итоге очередь перешла ко мне. И, когда эта новость настигла меня, через пару месяцев после просмотра, уже было начало 2020 года, незадолго до пандемии — я максимально опешил, потому что уже забыл, что была такая квартира и есть вероятность в нее заселиться. Я начал лихорадочно искать деньги, занимать у друзей, взял потребительский кредит для первого взноса, залез в адские долги, но все же приехал, и где-то за неделю до первого объявления о том, что в стране есть какие-то проблемы с коронавирусом, я ее успел купить.