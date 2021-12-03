Владимир Шведов — о станции «Варя» и своей «дачной квартире» на набережной Федоровского
The Village продолжает рубрику «Любимое место», в которой интересные нам люди рассказывают о своих любимых местах в Нижнем Новгороде. Для нового выпуска мы прогулялись по окрестностям станции «Варя» с главным редактором издания «Такие дела» Владимиром Шведовым и поговорили о том, почему в прекрасной России будущего Нижний Новгород был бы одним из витринных городов страны, о непростом выборе между Варей и набережной Федоровского, а также о разнице между Нижним и Владивостоком.
The Village продолжает рубрику «Любимое место», в которой интересные нам люди рассказывают о своих любимых местах в Нижнем Новгороде. Для нового выпуска мы прогулялись по окрестностям станции «Варя» с главным редактором издания «Такие дела» Владимиром Шведовым и поговорили о том, почему в прекрасной России будущего Нижний Новгород был бы одним из витринных городов страны, о непростом выборе между Варей и набережной Федоровского, а также о разнице между Нижним и Владивостоком.
О первом знакомстве с Нижним Новгородом
Впервые я приехал в Нижний Новгород в 2015 году, тем летом случилось сразу несколько событий: из Москвы до Нижнего запустили поезд «Стриж», я сломал ногу во Пскове и устроился на работу в «Такие дела», где работаю до сих пор. Все это произошло как-то одномоментно, резко, буквально за пару недель, и, как оказалось, это были ключевые события моей жизни.
Ногу я сломал, когда спускался с крепостной стены во Пскове. Тогда же мне позвонили и сказали, что все-таки берут меня на работу в «Такие дела» (а я долго пытался устроиться в это издание еще до его открытия), я поехал в Москву и трудоустроился. Приехав в Москву из Пскова, прямо с поезда пошел подписывать документы, подписал их и какое-то время поработал на удаленке (тогда это было странно и для всех непривычно), а где-то через две недели мне нужно было ехать в поволжский тур, мы с мамой тогда запланировали посетить несколько городов: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу и Казань. Я настолько от плотности событий охренел, что решил — не надо отказываться, поэтому прямо на костылях поехал в этот путь.
Я начал чувствовать, что город какой-то необычный и классный: история дореволюционная и советская, человеческий размер
Первой точкой был, собственно, Нижний — мы ехали сюда на «Стриже», и специально взяли СВ, чтобы кайфануть от нового поезда. Тут был страшный ливень, мы доехали на трамвае №1 до Ильинской, поселились в гостиницу «Парус» и так началось мое знакомство с Нижним Новгородом. Я почти ничего не увидел в тот приезд — мама мне передавала какие-то истории о том, как гуляла по набережной Федоровского и что она видела, а у меня разболелась нога, шел дождь и я ничего не понял про город. Единственное, что увидел — Кремль и парочку центральных улиц, но уже тогда понял, что здесь интересно и надо будет вернуться.
Потом я много раз сюда приезжал, смотрел, что здесь происходит и начал чувствовать, что город какой-то необычный и классный: история дореволюционная и советская, человеческий размер (плюс-минус миллион жителей — это, как мне кажется, хорошо для города). Еще мне понравилась его многослойность: в Нижнем есть множество разных, не всегда хорошо сочетающихся, но существующих в нем параллельно слоев — есть исторический центр, во многом пряничный, есть страшные задворки, разваливающиеся избы и бараки, есть множество советской архитектуры, сталинской и, позднее, модернистской — все это сосуществует в городе и такая многомерность Нижнего мне очень запала в душу.
За счет этой мозаичности многое в Нижнем можно исследовать, этим я и занялся — ездил по разным районам и смотрел все, что мог, даже на Сортировку ездил! Смотрел, где и что находится, начиная от каких-то совсем депрессивных районов типа Левинки и заканчивая центром.
Про Варю
Почему мы сегодня именно здесь, на Варе — это очень впечатлившая меня и довольно, как мне кажется, нераскрытая территория на карте города, она застряла между Сормовским районом, который все более или менее знают, и Канавинским, с вокзалом и ярмаркой. Я даже забываю, какая часть этого района относится к Московскому району, а какая — к Сормову. В то же время, территория удивительно цельная, выстроенная и даже парадная в каком-то смысле. Например, я поразился, когда увидел улицу Страж Революции: сначала мы едем через ужасные промзоны, а потом сворачиваем в сторону и вдруг видим какой-то Васильевский остров — огромная улица, фасады один к одному, хорошо стилистически выдержанные.
В какой-то момент я начал думать о том, что хочу купить жилье в Нижнем — у меня был небольшой стартовый капитал от мамы и желание купить хоть какое-то жилье на этом свете. Я подумал, что нужно выбрать город поближе к Москве, потому что в самой Москве мне бы миллион вообще ничего не дал — этого даже на первый взнос не хватило бы, и я, взвесив все за и против, понял, что, раз уж я так полюбил Нижний Новгород, надо выстроить с ним более тесные отношения.
Меня больше всего впечатляет эта парадная сталинская часть — например, дом завода «Нефтегаз», который построил легендарный архитектор Александр Яковлев
Первым районом, в котором я хотел купить жилье, была именно Варя — тогда как раз начался очередной виток рассказов, что сюда все же дотащат метро, и, кроме того, Варя не очень далеко от центра, здесь нет ужасных бетонных человейников, все здания, в основном, малоэтажные и соразмерные человеку. Наконец, меня больше всего впечатляет эта парадная сталинская часть — например, дом завода «Нефтегаз», который построил легендарный архитектор Александр Яковлев, там высоченные потолки под четыре метра, я даже ходил сюда смотреть квартиру.
Помню, что тогда была не очень хорошая погода, квартира мне понравилась (огромная площадь, большие окна, такое торжественное сталинское жилье), но я подошел к окну и увидел максимально мрачную картину — серость, шоссе и промзона, ничего красивого. Меня как-то перекрыло и я понял — представить себе, что здесь будет мое жилье, я не могу, поэтому идею забросил.
Тем не менее, каждый летний сезон (а я летом в Нижнем провожу достаточно много времени, хотя в основном живу в Москве), я стараюсь приехать сюда и погулять по району, он у меня ассоциируется с одной из первых точек города, которая мне показалась настолько интересной, что мне даже захотелось здесь остаться — именно здесь мысль о переезде впервые пришла в голову.
О квартире на Федоровского
Когда я выбирал жилье в Нижнем, то долго ломал голову, а потом случайно увидел на сайте квартиру на набережной Федоровского — при том, что я в принципе не рассматривал такой вариант, думал, что очень дорого — когда забил на вариант с Варей, начал искать квартиры в районах подальше от центра. Например, у Оперного театра, на Ванеева, в одной из сталинок на Гребешке. Но я увидел эту квартиру, у меня что-то щелкнуло и я купил билет на ближайший «Стриж» в шесть утра, позвонил хозяину и стал вторым на просмотр этой квартиры — она стоила где-то на миллион больше, чем у меня было, даже с учетом ипотеки. Приехал в Нижний, посмотрел квартиру и понял, что это очень крутой вариант — там самый лучший вид с гигантской лоджии и еще один огромный плюс в том, что она была совершенно неблагоустроена, как 50 лет назад дом построили, так она и выглядела. Мне это очень нравилось, потому что я изначально не хотел квартиру с ремонтом — за него нужно зачем-то переплачивать и потом все делать под себя.
Я долго ходил в прострации по городу, а потом позвонил хозяину и сказал: «Давайте!». Но, поскольку я был вторым в очереди, первый кандидат несколько месяцев пытался продать свое жилье, а потом махнул рукой и сказал: «Ну все, снимайте мою бронь» и в итоге очередь перешла ко мне. И, когда эта новость настигла меня, через пару месяцев после просмотра, уже было начало 2020 года, незадолго до пандемии — я максимально опешил, потому что уже забыл, что была такая квартира и есть вероятность в нее заселиться. Я начал лихорадочно искать деньги, занимать у друзей, взял потребительский кредит для первого взноса, залез в адские долги, но все же приехал, и где-то за неделю до первого объявления о том, что в стране есть какие-то проблемы с коронавирусом, я ее успел купить.
Сейчас я использую квартиру в Нижнем, как дачу, она даже похожа на дачу — обои в цветочек и пахнет деревом, потому что здесь лежит старый советский паркет
Мне в этом плане очень повезло, потому что вскоре нас начали закрывать на карантин — забавно, что я впервые побывал в этой квартире, как владелец, только месяца через три, уже в июне. Помню, что тогда было очень стремно, и по Рождественской ездила полицейская машина, из которой говорили: «Покиньте улицу», как в фильме ужасов. Я стоял на лоджии, смотрел на виды эти потрясающие, чувствовал теплый ветер на Федоровского — было такое общее чувство, что это моя квартира и моя история.
Кстати, про лоджию — летом она создает здесь самый главный кайф, тут можно жить, работать, пить и делать все, что угодно, я всю жизнь в Нижнем на ней и провожу. Зимой же она сразу становится неиспользуемой зоной, ее заваливает снегом, дует сильный ветер и, по сути, главный компонент моей квартиры становится неактивным, поэтому в зимнее время у меня меньше резона ехать сюда. Я очень быстро полюбил это жилье, но потом оказалось, что все мои планы что-то с ним сделать и перестроить под себя идут к черту — у меня не было денег на ремонт. И до сих пор квартира находится в том же состоянии, как при покупке, хотя я и сделал какие-то мелкие косметические изменения — купил кран и кушетку в ИКЕА.
Сейчас я использую квартиру в Нижнем, как дачу, она даже похожа на дачу — обои в цветочек и пахнет деревом, потому что здесь лежит старый советский паркет. Приезжаю в теплое время года и тусуюсь там — все рядом, можно дойти до кремля за 15 минут, прекрасные виды под домом. Когда меня окончательно утомляет Москва со всеми ее огромными улицами, машинами, кучей людей и общим диким ритмом, я сажусь на скоростной поезд и еду в Нижний Новгород, чтобы как-то подпитаться и перезагрузиться.
Про отличия и сходства Нижнего и Владивостока
Когда я впервые побывал в Нижнем, местами он напомнил мой родной Владивосток — холмы, рельеф, какие-то водные виды (пусть это не море и не залив, как у нас). Кстати, потом, когда я привез сюда своих товарищей из Владивостока, они тоже заметили, что есть сходство в некоторых ракурсах.
Технически Владивосток меньше Нижнего где-то в два раза, но в чем-то он выглядит гораздо более глобальным, преуспевающим мегаполисом, плюс там очень ярко выражен азиатский дух. В отличие от Нижнего, который размазан по большой территории, во Владивостоке мало пространства, он компактный, вытянут узкими линиями вдоль берегов и подножий сопок. Поэтому, хотя населения там и меньше, кажется, что город более масштабный и величественный. Кроме того, там еще и стали строить множество небоскребов в таком китайско-южноазиатском стиле, это тоже довольно мощно влияет на восприятие.
В то же время, во многих вещах это гораздо более отсталый город, чем Нижний. Все, что касается удобств городской среды, благоустройства, каких-то сервисов — на ужасно низком уровне и начало развиваться только в последние пару лет. Парки, скверы, бульвары — во Владивостоке ничего этого нет, единственный крупный парк уже десятилетиями не могут привести в порядок и городская среда там сильно не для людей.
Когда спальный район раскидан на сопках, и тебе надо подниматься в гору по лестнице полчаса на зимнем ветру — это просто чудовищно
Кроме того, рельефность (как и природа в целом) там очень живописная, но крайне тяжелая для жизни: когда спальный район раскидан на сопках, и тебе надо подниматься в гору по лестнице полчаса на зимнем ветру — это просто чудовищно. Вообще, зима во Владивостоке — очень своеобразная штука, потому что город находится на широте черноморского побережья, и есть поговорка: «Широта крымская — долгота колымская» — там в ноябре градусов на десять выше, чем здесь, очень тепло, но температура может резко упасть до минус пяти. Прошлой осенью была кошмарная ситуация, когда в городе обледенело все, закрыли мост на остров Русский, и полгорода мерзло без отопления, воды и электричества.
Кстати, коммунальное хозяйство во Владивостоке тоже всегда славилось своим ужасным состоянием, и есть еще одна поговорка: «Если в кране нет воды, а в розетке — тока, значит вы недалеко от Владивостока». Я думаю, это связано с тем, что там живет куча людей с психологией временщиков — моряки, военные, коммерсанты, которые постоянно ездят в Юго-Восточную Азию, все это не располагает к тому, чтобы создавать какую-то долгосрочную инфраструктуру. Хотя, возможно, пандемия подстегнула, наконец, заняться городом, потому что я вижу в последние пару лет какие-то перемены к лучшему, которых очень не хватало.
Еще одна особенность Владивостока в том, что это молодой город, ему всего 160 лет, у него нет такого мощного исторического слоя, как в Нижнем, и почти все дореволюционные памятники архитектуры — это самый конец XIX века. Советское время и времена бурного рыночного развития Владивостока в девяностые и нулевые годы, очень сильно повлияли на городскую среду в том плане, что многое посносили, а где-то понастроили стеклянных торговых центров, и все это привело к тому, что город очень неравномерный и даже аляповатый с точки зрения визуального стиля.
О переменах в Нижнем
Я очень переживаю насчет того, что сейчас происходит в Нижнем — у меня есть пример того, что произошло с Владивостоком десять лет назад. Тогда был резкий рывок в развитии — к саммиту АТЭС, который для простых людей особо ничего не значил, выбили очень много денег и создали принципиально новый облик города, но потом саммит закончился и за последующие десять лет почти ничего не было сделано — то, что не успели закончить к саммиту, так и не достроили. Например, две пятизвездочные гостиницы, которых очень не хватает, до сих пор стоят недостроенными. Ну, и все остальное в таком же ключе. Страшно, что после крупного события, как это часто бывает в России, финансирование закончится, и все опять скатится в летаргический сон.
Знаю, что юбилей Нижнего воспринимается очень сложно — что-то сделано неразумно, где-то можно было потратить деньги на нечто более полезное, но тем не менее, это движение и динамика. Когда в городе что-то происходит активно и заметно на федеральном уровне, это здорово и это лучше, чем когда не происходит ничего, ведь если город пребывает в полусне, то это ни к чему хорошему не приведет. Мне бы хотелось, чтобы процесс какого-то допиливания Нижнего продолжился.
1,5 миллиона это очень адекватное количество людей, достаточное для того, чтобы было интересно, чтобы развивалась культура, но, при этом, не было такой адской перегруженности, как в той же Москве или даже Петербурге
В прекрасной России будущего Нижний Новгород был бы одним из витринных городов страны, потому что для меня он символизирует здоровый российский город — в нем есть история, современность, собственное производство и какие-то свои уникальные особенности. Например, Нижний находится посреди материка и при этом здесь очень развито судостроение — хочется таким гордиться!
Ну и население — примерно полтора миллиона это, в принципе, самое адекватное количество людей, достаточное для того, чтобы было интересно, чтобы развивалась культура, но, при этом, не было такой адской перегруженности, как в той же Москве или даже Петербурге. Здесь красивейшая природа (среди прочего, обожаю Горьковское водохранилище, часто доезжаю до него на «Валдае»), город удобно расположен транспортно, здесь хороший аэропорт. Короче, комфортное место для жизни с природой, историей и рабочими местами — что еще надо?