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Как это работает17 ноября 2021

Как устроена работа екатеринбургского «Мемориала» Организация помогает политически преследуемым, но ее хотят ликвидировать

Как устроена работа екатеринбургского «Мемориала»
АвторСоня Глухова
ФотографSergey Poteryaev

Осенью сумма штрафов «Мемориала», признанного иноагентом в РФ, превысила 5 миллионов рублей — по мнению властей, организация систематически не ставила пометку об иноагентстве на своих материалах.

В октябре полиция всю ночь держала сотрудников московского «Мемориала» в заблокированном офисе организации после того, как провокаторы сорвали в здании кинопоказ. И вот наступил ноябрь: прокуратура требует ликвидировать международное общество «Мемориал» вместе с правозащитным центром «Мемориал», входящим в его структуру. 25 ноября этого года решение суда определит, закроется ли «Мемориал».

С 1987 года неправительственная организация «Мемориал» исследует политические репрессии в СССР и современной России, реабилитирует репрессированных, помогает политически преследуемым и занимается научно-просветительской деятельностью. Международное общество «Мемориал» — это содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине.

The Village пообщался с активистом екатеринбургского «Мемориала» Анатолием Свечниковым о том, как организация, которая рассказывает о жертвах политических репрессий, сама стала такой.

О том, как сообщество, поддерживающее жертв политических репрессий, появилось еще в СССР

Движение «Мемориал» появилось на базе московского клуба единомышленников, созданного для содействия установке памятников жертвам политических репрессий в 1987 году. Следующие два года такие сообщества синхронно самоорганизовались в разных городах страны независимо друг от друга. Таким образом сначала появлялись сообщества граждан в регионах, которые решили поднимать тему репрессий в публичном поле. Затем в 26—28 числах января 1989 года «Мемориал» учредили как организацию, которая объединила разрозненные инициативы по стране и стала всесоюзной. Интересно, что это произошло еще в советское время, когда совсем не было неправительственных самоорганизаций из-за запрета на антисоветизм.

В Екатеринбурге «Мемориал» также находится с 1989 года (его членом стал будущий президент России Борис Ельцин. Позже он вошел в Общественный совет «Мемориала». — Прим.ред.). Изначально в составе организации было очень много людей. Десятки из них то приходили, то уходили к нам — это были либо жертвы репрессий, либо их дети, которые хотели узнать больше о своей семье.

«Мемориал» исследует политические репрессии и выступает правозащитником

У «Мемориала» есть два стратегических направления работы, в рамках которых отпочковываются наши инициативы и проекты. Первое направление — сохранение памяти о жертвах политических репрессий. На данный момент в базе «Мемориала» 3 600 000 имен репрессированных людей с минимальными данными о дате и месте смерти, которые могут стать отправной точкой в поиске подробной информации о причинах приговоров. 

К нам обращаются родственники репрессированных. Например, часто приходят родители школьников, а их дети с помощью нас проводят исследования своей родословной. Если информации нет в открытых архивах, то мы помогаем найти ее в своих архивах либо запросить в архивах городских институций.

Второе большое направление работы «Мемориала» — правозащита. Чтобы не повторить убийства миллионов людей (Датой начала советских репрессий в соответствии с законом «О реабилитации жертв политических репрессий» является день Октябрьской революции — 25 октября (7 ноября) 1917 года. По оценкам Международного «Мемориала», под действие этого закона реабилитации попадают 11–11,5 миллионов человек на территории бывшего СССР. — Прим.ред.), о репрессиях нужно не только помнить, но и защищать тех, чьи права нарушаются. Мы признаем этих людей политическими заключенными, помогаем отстоять свои права. Яркий пример этому заключается в том, что «Мемориал» помогает в Чечне и Дагестане.

Наши проекты часто очень точечные, но от этого не менее важные. Мы делаем видеосюжеты, помогаем людям работать с архивами, проводить исследования и разбираться в историях своих родственников.

О звании иноагента и том, как организацию стали политически преследовать

У екатеринбургского «Мемориала» есть два юридических лица: городская общественная организация «Екатеринбургское сообщество „Мемориал“» и межрегиональная общественная организация «Историко-просветительский центр „Мемориал“». На первоую зарегистрированы счет и обязательства, например, платежи за оплату помещения. Второе юридическое лицо есть только номинально, потому что в 2015 его признали иностранным агентом после внесения изменений в закон и Минюстиции получил право признавать в несудебном порядке иностранными агентами физические лица, организации и СМИ — по аналогии с тройками НКВД (органы внесудебной репрессии при республиканских, краевых и областных управлениях НКВД СССР. Ре­ше­ния «опе­ра­тив­ных троек» вы­но­си­лись за­оч­но — по ма­те­риа­лам дел, пред­став­ляе­мым ор­га­на­ми НКВД, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях и при от­сут­ст­вии ма­те­риа­лов — по пред­став­ляе­мым спи­скам аре­сто­ван­ных. Ре­ше­ние об­жа­ло­ва­нию не под­ле­жа­ло. — Прим. ред.)

После распада СССР организация «Мемориал» получила статус международной. Если в 1990-е с ней хотели сотрудничать государственные структуры, консульства других стран, большие предприятия, то в 2000-е после признания иноагентом мы из легальной и уважаемой организации фактически превратились в изгоев.

Проектную деятельность мы осуществляем только за счет пожертвований от единственного благотворителя — бизнесмена Павла Подкорытова. В 2005 году он попал под рейдерскую атаку силовиков и провел по фальсифицированному обвинению пять лет в СИЗО. Это была демо-история Михаила Ходорковского (экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский провел в колонии 10 лет по статье за хищение и неуплату налогов. — Прим.ред.), только друзья Подкорытова смогли сохранить его бизнес. За нашу поддержку он решил оплачивать нам аренду помещения, обслуживание техники и другие моменты для нашего функционирования.

Государственный прессинг привел к отсутствию финансирования, а последнее к тому, что региональные центры не могут набирать сотрудников в штат. Сейчас в екатеринбургском «Мемориале» только волонтеры и активисты. Я присоединился к «Мемориалу» в 2013 году как волонтер, а активным участником сообщества стал через три года после этого — то есть теперь я взял на себя ответственность за процессы правозащитной работы и не смогу в один день просто пропасть. Всего нас около пяти, и у каждого есть основная работа: председатель организации — пенсионер и профессор истории Алексей Мосин, еще один активист — журналистка Лена Шукаева, видеограф — профессиональный режиссер Андрей Сабов, а еще несколько сменяющихся волонтеров.

Более 20 лет «Мемориалом» в Екатеринбурге руководила Анна Пастухова. Ее смерть от ковида подкосила деятельность организации в мае, потому что во многом она и была «Мемориалом». Из-за этого содержательная часть работы до сих пор проседает: пока мы сосредоточились на том, что отлаживаем внутреннюю работу, приводим в порядок библиотеку и архив, чтобы самостоятельно работать с массивом информации, в которых раньше разбиралась только Анна. Людей всегда не хватает, но любой желающий может помочь и стать волонтером «Мемориала» — достаточно прийти к нам в офис на Ленина, 99.

Последняя атака на «Мемориал» — это политическое решение, которое трудно будет отменить. Если гражданское общество сильно возмутится, то решение о нашей ликвидации могут отложить, но в любом случае государство движется в этом направлении, поэтому вероятнее всего то, что в итоге мы будем ликвидированы.

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