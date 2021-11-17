Как устроена работа екатеринбургского «Мемориала»

О звании иноагента и том, как организацию стали политически преследовать

У екатеринбургского «Мемориала» есть два юридических лица: городская общественная организация «Екатеринбургское сообщество „Мемориал“» и межрегиональная общественная организация «Историко-просветительский центр „Мемориал“». На первоую зарегистрированы счет и обязательства, например, платежи за оплату помещения. Второе юридическое лицо есть только номинально, потому что в 2015 его признали иностранным агентом после внесения изменений в закон и Минюстиции получил право признавать в несудебном порядке иностранными агентами физические лица, организации и СМИ — по аналогии с тройками НКВД (органы внесудебной репрессии при республиканских, краевых и областных управлениях НКВД СССР. Ре­ше­ния «опе­ра­тив­ных троек» вы­но­си­лись за­оч­но — по ма­те­риа­лам дел, пред­став­ляе­мым ор­га­на­ми НКВД, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях и при от­сут­ст­вии ма­те­риа­лов — по пред­став­ляе­мым спи­скам аре­сто­ван­ных. Ре­ше­ние об­жа­ло­ва­нию не под­ле­жа­ло. — Прим. ред.)

После распада СССР организация «Мемориал» получила статус международной. Если в 1990-е с ней хотели сотрудничать государственные структуры, консульства других стран, большие предприятия, то в 2000-е после признания иноагентом мы из легальной и уважаемой организации фактически превратились в изгоев.

Проектную деятельность мы осуществляем только за счет пожертвований от единственного благотворителя — бизнесмена Павла Подкорытова. В 2005 году он попал под рейдерскую атаку силовиков и провел по фальсифицированному обвинению пять лет в СИЗО. Это была демо-история Михаила Ходорковского (экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский провел в колонии 10 лет по статье за хищение и неуплату налогов. — Прим.ред.), только друзья Подкорытова смогли сохранить его бизнес. За нашу поддержку он решил оплачивать нам аренду помещения, обслуживание техники и другие моменты для нашего функционирования.

Государственный прессинг привел к отсутствию финансирования, а последнее к тому, что региональные центры не могут набирать сотрудников в штат. Сейчас в екатеринбургском «Мемориале» только волонтеры и активисты. Я присоединился к «Мемориалу» в 2013 году как волонтер, а активным участником сообщества стал через три года после этого — то есть теперь я взял на себя ответственность за процессы правозащитной работы и не смогу в один день просто пропасть. Всего нас около пяти, и у каждого есть основная работа: председатель организации — пенсионер и профессор истории Алексей Мосин, еще один активист — журналистка Лена Шукаева, видеограф — профессиональный режиссер Андрей Сабов, а еще несколько сменяющихся волонтеров.

Более 20 лет «Мемориалом» в Екатеринбурге руководила Анна Пастухова. Ее смерть от ковида подкосила деятельность организации в мае, потому что во многом она и была «Мемориалом». Из-за этого содержательная часть работы до сих пор проседает: пока мы сосредоточились на том, что отлаживаем внутреннюю работу, приводим в порядок библиотеку и архив, чтобы самостоятельно работать с массивом информации, в которых раньше разбиралась только Анна. Людей всегда не хватает, но любой желающий может помочь и стать волонтером «Мемориала» — достаточно прийти к нам в офис на Ленина, 99.

Последняя атака на «Мемориал» — это политическое решение, которое трудно будет отменить. Если гражданское общество сильно возмутится, то решение о нашей ликвидации могут отложить, но в любом случае государство движется в этом направлении, поэтому вероятнее всего то, что в итоге мы будем ликвидированы.