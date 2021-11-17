Как устроена работа екатеринбургского «Мемориала» Организация помогает политически преследуемым, но ее хотят ликвидировать
Осенью сумма штрафов «Мемориала», признанного иноагентом в РФ, превысила 5 миллионов рублей — по мнению властей, организация систематически не ставила пометку об иноагентстве на своих материалах.
В октябре полиция всю ночь держала сотрудников московского «Мемориала» в заблокированном офисе организации после того, как провокаторы сорвали в здании кинопоказ. И вот наступил ноябрь: прокуратура требует ликвидировать международное общество «Мемориал» вместе с правозащитным центром «Мемориал», входящим в его структуру. 25 ноября этого года решение суда определит, закроется ли «Мемориал».
С 1987 года неправительственная организация «Мемориал» исследует политические репрессии в СССР и современной России, реабилитирует репрессированных, помогает политически преследуемым и занимается научно-просветительской деятельностью. Международное общество «Мемориал» — это содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине.
The Village пообщался с активистом екатеринбургского «Мемориала» Анатолием Свечниковым о том, как организация, которая рассказывает о жертвах политических репрессий, сама стала такой.
О том, как сообщество, поддерживающее жертв политических репрессий, появилось еще в СССР
Движение «Мемориал» появилось на базе московского клуба единомышленников, созданного для содействия установке памятников жертвам политических репрессий в 1987 году. Следующие два года такие сообщества синхронно самоорганизовались в разных городах страны независимо друг от друга. Таким образом сначала появлялись сообщества граждан в регионах, которые решили поднимать тему репрессий в публичном поле. Затем в 26—28 числах января 1989 года «Мемориал» учредили как организацию, которая объединила разрозненные инициативы по стране и стала всесоюзной. Интересно, что это произошло еще в советское время, когда совсем не было неправительственных самоорганизаций из-за запрета на антисоветизм.
В Екатеринбурге «Мемориал» также находится с 1989 года (его членом стал будущий президент России Борис Ельцин. Позже он вошел в Общественный совет «Мемориала». — Прим.ред.). Изначально в составе организации было очень много людей. Десятки из них то приходили, то уходили к нам — это были либо жертвы репрессий, либо их дети, которые хотели узнать больше о своей семье.
«Мемориал» исследует политические репрессии и выступает правозащитником
У «Мемориала» есть два стратегических направления работы, в рамках которых отпочковываются наши инициативы и проекты. Первое направление — сохранение памяти о жертвах политических репрессий. На данный момент в базе «Мемориала» 3 600 000 имен репрессированных людей с минимальными данными о дате и месте смерти, которые могут стать отправной точкой в поиске подробной информации о причинах приговоров.
К нам обращаются родственники репрессированных. Например, часто приходят родители школьников, а их дети с помощью нас проводят исследования своей родословной. Если информации нет в открытых архивах, то мы помогаем найти ее в своих архивах либо запросить в архивах городских институций.
Второе большое направление работы «Мемориала» — правозащита. Чтобы не повторить убийства миллионов людей (Датой начала советских репрессий в соответствии с законом «О реабилитации жертв политических репрессий» является день Октябрьской революции — 25 октября (7 ноября) 1917 года. По оценкам Международного «Мемориала», под действие этого закона реабилитации попадают 11–11,5 миллионов человек на территории бывшего СССР. — Прим.ред.), о репрессиях нужно не только помнить, но и защищать тех, чьи права нарушаются. Мы признаем этих людей политическими заключенными, помогаем отстоять свои права. Яркий пример этому заключается в том, что «Мемориал» помогает в Чечне и Дагестане.
Наши проекты часто очень точечные, но от этого не менее важные. Мы делаем видеосюжеты, помогаем людям работать с архивами, проводить исследования и разбираться в историях своих родственников.
О звании иноагента и том, как организацию стали политически преследовать
У екатеринбургского «Мемориала» есть два юридических лица: городская общественная организация «Екатеринбургское сообщество „Мемориал“» и межрегиональная общественная организация «Историко-просветительский центр „Мемориал“». На первоую зарегистрированы счет и обязательства, например, платежи за оплату помещения. Второе юридическое лицо есть только номинально, потому что в 2015 его признали иностранным агентом после внесения изменений в закон и Минюстиции получил право признавать в несудебном порядке иностранными агентами физические лица, организации и СМИ — по аналогии с тройками НКВД (органы внесудебной репрессии при республиканских, краевых и областных управлениях НКВД СССР. Решения «оперативных троек» выносились заочно — по материалам дел, представляемым органами НКВД, а в некоторых случаях и при отсутствии материалов — по представляемым спискам арестованных. Решение обжалованию не подлежало. — Прим. ред.)
После распада СССР организация «Мемориал» получила статус международной. Если в 1990-е с ней хотели сотрудничать государственные структуры, консульства других стран, большие предприятия, то в 2000-е после признания иноагентом мы из легальной и уважаемой организации фактически превратились в изгоев.
Проектную деятельность мы осуществляем только за счет пожертвований от единственного благотворителя — бизнесмена Павла Подкорытова. В 2005 году он попал под рейдерскую атаку силовиков и провел по фальсифицированному обвинению пять лет в СИЗО. Это была демо-история Михаила Ходорковского (экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский провел в колонии 10 лет по статье за хищение и неуплату налогов. — Прим.ред.), только друзья Подкорытова смогли сохранить его бизнес. За нашу поддержку он решил оплачивать нам аренду помещения, обслуживание техники и другие моменты для нашего функционирования.
Государственный прессинг привел к отсутствию финансирования, а последнее к тому, что региональные центры не могут набирать сотрудников в штат. Сейчас в екатеринбургском «Мемориале» только волонтеры и активисты. Я присоединился к «Мемориалу» в 2013 году как волонтер, а активным участником сообщества стал через три года после этого — то есть теперь я взял на себя ответственность за процессы правозащитной работы и не смогу в один день просто пропасть. Всего нас около пяти, и у каждого есть основная работа: председатель организации — пенсионер и профессор истории Алексей Мосин, еще один активист — журналистка Лена Шукаева, видеограф — профессиональный режиссер Андрей Сабов, а еще несколько сменяющихся волонтеров.
Более 20 лет «Мемориалом» в Екатеринбурге руководила Анна Пастухова. Ее смерть от ковида подкосила деятельность организации в мае, потому что во многом она и была «Мемориалом». Из-за этого содержательная часть работы до сих пор проседает: пока мы сосредоточились на том, что отлаживаем внутреннюю работу, приводим в порядок библиотеку и архив, чтобы самостоятельно работать с массивом информации, в которых раньше разбиралась только Анна. Людей всегда не хватает, но любой желающий может помочь и стать волонтером «Мемориала» — достаточно прийти к нам в офис на Ленина, 99.
Последняя атака на «Мемориал» — это политическое решение, которое трудно будет отменить. Если гражданское общество сильно возмутится, то решение о нашей ликвидации могут отложить, но в любом случае государство движется в этом направлении, поэтому вероятнее всего то, что в итоге мы будем ликвидированы.