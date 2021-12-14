Проект «Дом удивительных людей» для молодёжи с инвалидностью О городском центре, выездных интенсивах и отношении «равный к равному»
Вокруг людей с особенностями здоровья или развития существует множество предрассудков и болезненных мифов, в том числе, что они беспомощны, тяжело обучаемы, и им чужда самостоятельность. Зачастую не сама болезнь, а отсутствие необходимой доступной среды или равных возможностей делают жизнь этих людей сложнее.
The Village Нижний Новгород поговорил с Екатериной Шмониной, руководителем городского центра «Дом удивительных людей» — социального проекта по поддержке взрослых и подростков с ограниченными возможностями здоровья о нормализации образа людей с инвалидностью, арт-терапии и о том, как юмор и рефлексия помогают в работе.
Вокруг людей с особенностями здоровья или развития существует множество предрассудков и болезненных мифов, в том числе, что они беспомощны, тяжело обучаемы, и им чужда самостоятельность. Зачастую не сама болезнь, а отсутствие необходимой доступной среды или равных возможностей делают жизнь этих людей сложнее.
The Village Нижний Новгород поговорил с Екатериной Шмониной, руководителем городского центра «Дом удивительных людей» — социального проекта по поддержке взрослых и подростков с ограниченными возможностями здоровья о нормализации образа людей с инвалидностью, арт-терапии и о том, как юмор и рефлексия помогают в работе.
Об идее и функциях проекта
Изначально проект «Дом удивительных людей» был образован в Нижнем Новгороде в 2017 году. Начиналось все с организации выездных интенсивов для семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями слуха и зрения. К 2019 году формат решили расширить, чтобы была возможность оказать поддержку подросткам и взрослым людям с инвалидностью — сейчас это два отдельных проекта. Наша целевая группа — это молодые люди с особенностями здоровья и развития, в том числе, с ментальными нарушениями.
Проект включает в себя две активности: выездные интенсивы и городской центр. Интенсивы направлены на диагностику, определение задач для дальнейшего развития подопечных, особое внимание уделяется индивидуальности каждого студента. Мы называем ребят студентами, потому что придерживаемся позиции отношений «равный к равному». Сейчас у нас семьдесят студентов, из которых тридцать пять ходят в городской центр. Для тех, кто его посещать не может, мы проводим онлайн-занятия в группе общения с психологом и по арт-терапии.
Наша целевая группа — это молодые люди с особенностями здоровья и развития, в том числе, с ментальными нарушениями
Основная задача городского центра — помочь ребятам получить различные навыки, чтобы они могли самостоятельно жить и работать. У нас есть керамическая мастерская, где студенты только нарабатывают трудовые навыки, а есть рабочая группа, где ребята обучаются производству керамических изделий, чтобы в будущем заниматься этим на профессиональном уровне. Мы объясняем студентам требования к работе и хотим показать, что если ты будешь относиться ответственно, то у тебя будут деньги, а если у тебя будут деньги, то сможешь быть независимым.
Результат работы заметен, когда мы видим социальное становление: человек сначала не разговаривал, сильно нервничал, а теперь ходит со всеми вместе в рабочую группу, у него появился досуг, он может сам добраться до городского центра. Меняется отношение: он тебя узнает, может задавать вопросы, выстраивается интересный двусторонний диалог. Так постепенно происходит нормализация жизни.
Почему нужны такие проекты
Пока еще для людей все это кажется немного дикостью. У нас в Нижнем ведется много работы, чтобы стала доступнее городская среда, есть квотированные рабочие места, но люди с умственной отсталостью и тяжелыми формами нарушения развития часто оказываются изолированными. Обычно им предлагают какую-то узкую деятельность, неинтересную механическую работу, но, как правило, социализации так и не происходит.
Очень мало пространств, где бы ребята могли провести досуг, научиться новому. Куда пойти взрослому, тридцатилетнему человеку, который себя не может контролировать и будет переживать, когда окажется в незнакомом пространстве? Специальный психолог проекта совместно с Арсеналом разработала инклюзивные экскурсии для ребят с ментальными нарушениями, на них ходят наши ребята, чтобы приобщиться к искусству, встретиться с новыми людьми.
Для студентов, которым трудно передвигаться самим на общественном транспорте, мы вызываем такси. Когда ребята садятся в машину, водители часто спрашивают: «А что, вы с ним не поедете? Как я один поеду?» — возникает непонимание. Если студент не может ездить один, у него обязательно есть сопровождающий, благодаря которому поездка пройдет безопасно для всех.
Куда пойти взрослому, тридцатилетнему человеку, который себя не может контролировать и будет переживать, когда окажется в незнакомом пространстве?
Сейчас довольно много социальных инициатив, и одна из форм поддержки здесь — информирование. Если на телевидении мы видим сюжет о человеке с инвалидностью, то обычно он двух типов. Это либо нездоровое возвышение: «мы все тут жалуемся, что плохо живем, а вот вы посмотрите на него!», либо видео про сбор денег. Хочется, чтобы возникла нормализация образа людей с инвалидностью, их перестали бояться и не относились к ним как к обузе.
Обычный день городского центра
В городском центре стандартное расписание работы: он открыт пять дней в неделю с утра и до вечера. С девяти утра у нас начинается керамическая мастерская «Щаvel» для ребят, которые ходят в рабочую группу. Для каждого керамического изделия была разработана технологическая карта, по которой ребята сами могут отследить этапы изготовления и критерии качества. Дальше по расписанию идут общие занятия в керамической или столярной мастерской. Потом перерыв, где ребята играют, общаются, пьют чай, а после начинается творческая активность: арт-терапия, танце-двигательная или музыкальная терапия, где учат, как правильно двигаться, дышать, развивается моторика и голос. Да и сами специалисты получают новые навыки, обучая ребят. Я никогда не думала, что буду вести керамическую мастерскую, а сейчас сама могу слепить кружку и другого этому научить.
О важности рефлексии и юмора
Самое главное качество для работника в нашем проекте — наличие рефлексивной позиции. Слово для нас — это основной инструмент в работе, поэтому при контакте с каждым студентом нужно заранее продумать все предложение, потому что чем больше слов, тем быстрее студент теряется. Важно видеть студента как равного себе, ведь существует стереотип, что если перед тобой человек с инвалидностью, то нужно его пожалеть, что он жизни настоящей не видел. Да нет — перед вами такой же человек со своей картиной мира, интересами и кругом друзей.
Чувство юмора я использую как свое основное профессиональное качество. Если говорить про центр, то поржать над чем-то — это дело привычное. Мы любим подшутить друг над другом, и что ни день, то у нас рождается новая смешная фразочка. Однажды коллега решила сделать значки с забавными фразами, которые ассоциируются со студентами. Вот есть у нас студент Петя, и с ним было связано слово «недопетрил», есть дерзкие значки — «не шатайся тут больше» или «каким местом думаешь?», а у меня самой появился значок «спаситель киселя» из-за студента, который постоянно его воровал. За каждым из значков было столько эмоций и индивидуальности, поэтому они оказались так дороги для нас.
А еще ребята очень любят отмечать дни рождения с размахом: заранее готовятся, рисуют плакаты, приносят больщущие торты.
Важно видеть студента как равного себе, ведь существует стереотип, что если перед тобой человек с инвалидностью, то нужно его пожалеть, что он жизни настоящей не видел
Понимать просто
У каждого есть право на информацию, но иногда получается так, что она представлена крайне непонятно. Пообщавшись со студентами, мы решили создать пространство, которое будет доступно для понимания любому из них. Так и получился сайт «Понимать просто», который мы вместе со студентами наполняем понятными текстами на общие темы: государство, работа, документы, транспорт.
Сначала наши сотрудники пишут текст, потом его читают студенты, материал адаптируется несколько раз, чтобы к финалу быть понятным каждому человеку. Дополнительно к тексту есть визуальная поддержка: звуковые дорожки, пиктограммы, чтобы было проще ориентироваться. Также это хороший помощник для родителей и учителей, который позволяет простым языком объяснить ребенку с особенностями развития необходимые вещи.
Арт-терапия
Вместе с ребятами в рамках музыкальной терапии на интенсивах мы регулярно ставим небольшие спектакли. Подготовка длится несколько дней, мы подбираем реквизит и музыку, ребята серьезно вживаются в роли, учат песни, обсуждают своих персонажей и ощущения от истории. Через весь интенсив протянута некая сюжетная линия, и в итоге получается музыкальный спектакль.
В течение года люди испытывают разные душевные состояния, связанные с переменой сезона. Через музыку и тематику мы помогаем ребятам прожить эти состояния и негативные эмоции, раскрыть чувствительность и укрепить волю. Осень — время борьбы, силы духа и победы добра над злом. Летом, например, мы устраивали праздник с африканскими мотивами или ставили спектакль на тему мифов Древней Греции. С приходом весны появляется лирическая тематика — это могут быть «Алые паруса» и «Снегурочка», а зимой мы устраиваем Ярмарочные гуляния.
Участвовать в спектаклях для ребят волнительно: это про преодоление себя и трудностей, умение слышать и слушать окружающих, личностный рост студентов.
Наша задача — найти для каждого студента то, в чем он будет наиболее успешен
Про книгу «Рыба, как вас зовут?»
Одним из важных для нас проектов стала книга «Рыба, как вас зовут?», которую написал наш студент Артем Трофимов при участии мастера Марии Сосновской. У Артема сумасшедшая фантазия и невероятное чувство юмора, если он в центре, то это сразу слышно на всю квартиру. Прошлой весной, во время карантина, мы проводили онлайн-мастерскую, как сочинять свои собственные истории. По итогу мастерской у Артема набралось много рассказов: про его жизнь, приключения, родных, где переплетаются вымысел и реальность, а потом студенты создали для них иллюстрации. Подготовить книгу мы смогли благодаря краудфандингу: были нужны деньги на верстку и печать, всего мы напечатали десять экземпляров, но для нас книга будто стала лицом проекта.
О будущем проекта*
Сейчас городской центр находится в квартире на улице Пискунова, число наших студентов увеличивается, и нам становится тесновато: это лишь несколько небольших комнат — мастерская, кухня и админская. В ближайшем будущем мы планируем переехать в новое, большое помещение на улице Бринского, а квартира на Пискунова будет использована под тренировочное сопровождаемое проживание для студентов. Недавно мы запустили швейную мастерскую, а скоро начнет свою работу театральная на базе городского центра. Наша задача — найти для каждого студента то, в чем он будет наиболее успешен. Так и создаются условия равной среды для людей самых разных.
*Проект проходит с использованием гранта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 при софинансировании Фонда президентских грантов. Выездные интенсивы проекта осуществляются при поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и гранта Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».