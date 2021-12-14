Проект «Дом удивительных людей» для молодёжи с инвалидностью

Почему нужны такие проекты

Пока еще для людей все это кажется немного дикостью. У нас в Нижнем ведется много работы, чтобы стала доступнее городская среда, есть квотированные рабочие места, но люди с умственной отсталостью и тяжелыми формами нарушения развития часто оказываются изолированными. Обычно им предлагают какую-то узкую деятельность, неинтересную механическую работу, но, как правило, социализации так и не происходит.

Очень мало пространств, где бы ребята могли провести досуг, научиться новому. Куда пойти взрослому, тридцатилетнему человеку, который себя не может контролировать и будет переживать, когда окажется в незнакомом пространстве? Специальный психолог проекта совместно с Арсеналом разработала инклюзивные экскурсии для ребят с ментальными нарушениями, на них ходят наши ребята, чтобы приобщиться к искусству, встретиться с новыми людьми.

Для студентов, которым трудно передвигаться самим на общественном транспорте, мы вызываем такси. Когда ребята садятся в машину, водители часто спрашивают: «А что, вы с ним не поедете? Как я один поеду?» — возникает непонимание. Если студент не может ездить один, у него обязательно есть сопровождающий, благодаря которому поездка пройдет безопасно для всех.

Куда пойти взрослому, тридцатилетнему человеку, который себя не может контролировать и будет переживать, когда окажется в незнакомом пространстве?

Сейчас довольно много социальных инициатив, и одна из форм поддержки здесь — информирование. Если на телевидении мы видим сюжет о человеке с инвалидностью, то обычно он двух типов. Это либо нездоровое возвышение: «мы все тут жалуемся, что плохо живем, а вот вы посмотрите на него!», либо видео про сбор денег. Хочется, чтобы возникла нормализация образа людей с инвалидностью, их перестали бояться и не относились к ним как к обузе.

Обычный день городского центра

В городском центре стандартное расписание работы: он открыт пять дней в неделю с утра и до вечера. С девяти утра у нас начинается керамическая мастерская «Щаvel» для ребят, которые ходят в рабочую группу. Для каждого керамического изделия была разработана технологическая карта, по которой ребята сами могут отследить этапы изготовления и критерии качества. Дальше по расписанию идут общие занятия в керамической или столярной мастерской. Потом перерыв, где ребята играют, общаются, пьют чай, а после начинается творческая активность: арт-терапия, танце-двигательная или музыкальная терапия, где учат, как правильно двигаться, дышать, развивается моторика и голос. Да и сами специалисты получают новые навыки, обучая ребят. Я никогда не думала, что буду вести керамическую мастерскую, а сейчас сама могу слепить кружку и другого этому научить.