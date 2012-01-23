Сейчас решается вопрос, как именно горожане получат доступ к видео с московских улиц. Чиновники склоняются к тому, что нужно создать специальный телеканал. Стоимость проекта рассчитать пока трудно, однако эксперты полагают, что подобная инициатива не будет особо затратной.

Кстати, сегодня в Москве уже реализуется похожий проект: жители Крылатского и Отрадного могут наблюдать по телевизору за происходящим во дворе собственного дома и в подъездах. А к апрелю во всем городе должна заработать новая система видеонаблюдения. Изображения с устройств, установленных в подъездах, дворах, а также в 500 местах массового скопления людей, будут стекаться в общий центр хранения и обработки. Там они будут храниться 30 дней, а доступ к файлам через облачный интерфейс получат городские службы. В будущем департамент надеется создать такую систему наблюдения, которая могла бы автоматически реагировать на экстренные ситуации на экране.

Кроме того, город больше не будет закупать камеры, все хлопоты по закупке оборудования и его установке ложатся на плечи подрядчиков, победивших в конкурсе на госзаказ. Самым крупным подрядчиком считается МГТС, с ним заключен договор на ближайшие три года.

Единая система городского видеонаблюдения создается в рамках пятилетней программы «Информационный город 2012–2016», на которую столица тратит 329 миллиардов рублей. К моменту окончания программы камеры будут установлены на 75 % объектах городского хозяйства.