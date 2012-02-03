РПЦ изобрела мобильный душ для бездомных Чтобы облегчить жизнь бездомным, по Москве будут курсировать фургоны с душевыми кабинками, а в центре города построят теплый надувной ангар.
Собрав 1 миллион рублей пожертвований, синодальный отдел РПЦ по благотворительности закупил мобильные душевые для бездомных. Фургон с восемью кабинками будет круглосуточно курсировать по Москве в поисках желающих помыться. Кроме того, священники ждут от мэрии разрешения на установку в центре города теплого ангара, где люди могли бы переждать самые сильные морозы.
Внутри фургона восемь отдельных душевых кабинок, помещение отапливается, поэтому помыться там можно будет даже в холод. Также в вагончике есть специальное утепленное место для переодевания. Прицеп оснащен емкостью для воды на 1 500 литров, насосом и нагревателями. За один день фургон может обслужить в среднем 80 человек.
Изготовили фургон по спецзаказу на Уральском машиностроительном заводе за 900 тысяч рублей. В РПЦ верят, что в скором времени такие мобильные душевые будут курсировать по всем округам столицы.
В то же время синодальный отдел ждет разрешения властей на установку отапливаемого ангара в центре Москвы. Надувное помещение площадью 150 кв. метров может вместить до 50 человек. Там же бездомные смогут получить необходимую медицинскую помощь и еду. По официальным данным, с начала зимы в Москве насмерть замерзли 28 человек, большинство из них бездомные.
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Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела РПЦ: «Чтобы получить разрешение на установку ангара, мы подали заявление в префектуру ЦАО, потому что большинство бездомных находятся все-таки здесь. Пока московские власти не дали нам разрешения. Понятно, что, скорее всего, местные жители будут против установки нашего помещения, однако если власти предложат какой-то удобный для обеих сторон вариант, то мы, конечно, согласимся. Просто необходимо, чтобы бездомным не составляло труда добраться туда. По всей Москве ежегодно в морозы умирают десятки человек, а такой ангар может спасти десятки и даже сотни жизней».
Комментарии
Молодцы! Радует, что не только молебны в честь ядерного щита России проводят.
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