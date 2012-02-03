Внутри фургона восемь отдельных душевых кабинок, помещение отапливается, поэтому помыться там можно будет даже в холод. Также в вагончике есть специальное утепленное место для переодевания. Прицеп оснащен емкостью для воды на 1 500 литров, насосом и нагревателями. За один день фургон может обслужить в среднем 80 человек.

Изготовили фургон по спецзаказу на Уральском машиностроительном заводе за 900 тысяч рублей. В РПЦ верят, что в скором времени такие мобильные душевые будут курсировать по всем округам столицы.

В то же время синодальный отдел ждет разрешения властей на установку отапливаемого ангара в центре Москвы. Надувное помещение площадью 150 кв. метров может вместить до 50 человек. Там же бездомные смогут получить необходимую медицинскую помощь и еду. По официальным данным, с начала зимы в Москве насмерть замерзли 28 человек, большинство из них бездомные.