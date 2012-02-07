МГУ построит общежитие на 6 тысяч студентов На Ломоносовском проспекте начинается строительство нового современного общежития, в котором будут жить шесть тысяч студентов МГУ.
Построить новое комфортное общежитие пообещал ректор МГУ Виктор Садовничий. Здания будут построены в виде каскада с разным числом этажей и облицованы так же, как сама высотка, поэтому хорошо впишутся в архитектурный стиль всего комплекса на Воробьевых горах, заявил Садовничий.
При этом семь старых пятиэтажек на площади Индиры Ганди, которые являются филиалом Дома студента МГУ, будут снесены, потому что не соответствуют современным стандартам. «Это пятиэтажки с одним удобством в конце коридора и четырьмя студентами в комнате», — пояснил Садовничий.
А вот новые общежития, по словам ректора, будут в первую очередь комфортными, энергоэффективными, красивыми и безопасными. Здания не планируют делать высотными, потому что это не соответствует требованиям пожарной безопасности. Зато их постараются окружить максимально развитой инфраструктурой, чтобы студентам легко было добираться до учебных корпусов, покупать продукты и пр.
Сегодня только на очном отделении МГУ учатся 20 тысяч человек, однако общежития вуза могут вместить лишь 60 % студентов. Сроки строительства новых зданий Виктор Садовничий не назвал, в пресс-службе университета эту информацию сообщить также отказались, сославшись при этом на занятость и низкую зарплату.
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Комментарии
Наверное, стоит немного развернуть комментарий. Новый общежития — это отлично и, думаю, студенты будут только рады. Всё новое всегда хорошо. Мой комментарий касался только вопросов архитектуры — сколько можно строить «так же, как сама высотка»? Сколько можно строить в стиле давно ушедшей эпохи? Сейчас другие времена, другие требования, возможности. Всё равно не получится сделать «как тогда». В доказательство — все эти типа классические особняки и дома в центре. Библиотеку уже построили, только кроме тошноты здание не вызывает никаких чувств.
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