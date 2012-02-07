При этом семь старых пятиэтажек на площади Индиры Ганди, которые являются филиалом Дома студента МГУ, будут снесены, потому что не соответствуют современным стандартам. «Это пятиэтажки с одним удобством в конце коридора и четырьмя студентами в комнате», — пояснил Садовничий.

А вот новые общежития, по словам ректора, будут в первую очередь комфортными, энергоэффективными, красивыми и безопасными. Здания не планируют делать высотными, потому что это не соответствует требованиям пожарной безопасности. Зато их постараются окружить максимально развитой инфраструктурой, чтобы студентам легко было добираться до учебных корпусов, покупать продукты и пр.

Сегодня только на очном отделении МГУ учатся 20 тысяч человек, однако общежития вуза могут вместить лишь 60 % студентов. Сроки строительства новых зданий Виктор Садовничий не назвал, в пресс-службе университета эту информацию сообщить также отказались, сославшись при этом на занятость и низкую зарплату.