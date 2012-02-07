Построить новое комфортное общежитие пообещал ректор МГУ Виктор Садовничий. Здания будут построены в виде каскада с разным числом этажей и облицованы так же, как сама высотка, поэтому хорошо впишутся в архитектурный стиль всего комплекса на Воробьевых горах, заявил Садовничий.

При этом семь старых пятиэтажек на площади Индиры Ганди, которые являются филиалом Дома студента МГУ, будут снесены, потому что не соответствуют современным стандартам. «Это пятиэтажки с одним удобством в конце коридора и четырьмя студентами в комнате», — пояснил Садовничий.

А вот новые общежития, по словам ректора, будут в первую очередь комфортными, энергоэффективными, красивыми и безопасными. Здания не планируют делать высотными, потому что это не соответствует требованиям пожарной безопасности. Зато их постараются окружить максимально развитой инфраструктурой, чтобы студентам легко было добираться до учебных корпусов, покупать продукты и пр.

Сегодня только на очном отделении МГУ учатся 20 тысяч человек, однако общежития вуза могут вместить лишь 60 % студентов. Сроки строительства новых зданий Виктор Садовничий не назвал, в пресс-службе университета эту информацию сообщить также отказались, сославшись при этом на занятость и низкую зарплату.

 

В Сколково будет только съёмное жильё и инфраструктура для пешеходов
У метро «Университет» появились первые велополосы