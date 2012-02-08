Плитку в Москве уложат концептуально Власти объявили конкурс на художественную укладку плитки в центре города — госзаказ оценивают в 7,3 миллиона рублей.
В ближайшие месяцы московские власти утвердят архитектурно-художественную концепцию укладки плитки в историческом центре города. Москомархитектура уже объявила конкурс на разработку проекта за 7,3 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в мэрии.
Исполнителю госзаказа необходимо разработать «концептуальный подход к мощению с целью формирования системы пешеходных связей средствами архитектурно-художественных решений покрытий». Какие узоры и рисунки появятся на московских тротуарах, станет ясно 1 апреля, когда будет объявлен победитель конкурса.
Мостить тротуары начали в минувшем июне по инициативе мэра Собянина, который уверен, что плитка служит дольше асфальта, более экологична и эстетична. Эксперты с мэром согласились, однако обратили внимание, что покрытие должно быть хорошего качества. А вот сами москвичи новшеством остались недовольны: на плитку жаловались скейтеры, роллеры, женщины на каблуках и мамы с колясками.
Свежая укладка: Как асфальт меняют на плитку в Москве
В Москве начали заменять асфальт плиткой
Кроме того, далеко не везде качество укладки оказалось хорошим. Например, на Кремлевской набережной подрядчика заставили положить плитку заново. После этого власти даже объявили тендер в 3 миллиона рублей на проверку качества. А в конце августа работы по замене тротуарного покрытия и вовсе остановили: у заводов-поставщиков закончилась плитка. Продолжить укладку обещали весной.
Комментарии
мне вот тоже нравится. только мне кажется, что нужно немного по-другому подходить к мощению
вот например так http://zyalt.livejournal.com/452409.html
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