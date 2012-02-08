Исполнителю госзаказа необходимо разработать «концептуальный подход к мощению с целью формирования системы пешеходных связей средствами архитектурно-художественных решений покрытий». Какие узоры и рисунки появятся на московских тротуарах, станет ясно 1 апреля, когда будет объявлен победитель конкурса.

Мостить тротуары начали в минувшем июне по инициативе мэра Собянина, который уверен, что плитка служит дольше асфальта, более экологична и эстетична. Эксперты с мэром согласились, однако обратили внимание, что покрытие должно быть хорошего качества. А вот сами москвичи новшеством остались недовольны: на плитку жаловались скейтеры, роллеры, женщины на каблуках и мамы с колясками.