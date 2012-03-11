В Москве объявили победителей первого этапа конкурса на проект развития промзоны завода ЗИЛ. Ими стали два архитектурных бюро — отечественное «Меганом» и немецкое Uberbau. Обе концепции-победители предполагают создание обширных прогулочных зон вдоль набережных, образовательных кластеров и развитие общественного транспорта. Завод ЗИЛ, который контролирует столичная мэрия, многие годы находится в кризисе. Его территория занимает почти 300 гектар рядом с Третьим транспортным кольцом и набережной Москва-реки — используется при этом лишь 10% из них.

Условия конкурса

Перед участниками конкурса, объявленного еще в ноябре прошлого года, стояла задача создать фактически новый центр Москвы, привлекательный как для горожан и туристов, так и для производства. По словам заммэра по экономической политике Андрея Шаронова, на полуострове сохранится завод, здесь будет открыто производство нескольких глобальных автоконцернов, включая KIA и Fiat.При проектировании необходимо также было учитывать сложную транспортную систему в районе: загруженность метро и соседних магистралей. Первоначально на конкурс прислали 17 проектов, из них отобрали четыре лучших, которые представили на специальной конференции в начале марта. Помимо «Меганома» и Uberbau свои идеи предлагали французы Valode & Pistre и голландское бюро Mecanoo. Последние, кстати, вместе с «Меганомом» в прошлом году участвовали в конкурсе на реконструкцию Политехнического музея. Как все-таки будет выглядеть ЗИЛ, должно стать известно в ближайшие месяцы, когда жюри определит единственного победителя.













Проект Uberbau Инфраструктура: смотровая площадка на крыше высотки, музей конструктивизма, система пешеходных мостов, студенческий кампус.

Экология: сосновый лес, очистные сооружения реки.

Транспорт: новая станция метро, автобусные остановки, скоростная магистраль.

Uberbau предлагает развитие промзоны по пяти направлениям: сохранение исторического наследия, создание соснового парка для улучшения экологической обстановки и формирования общественных пространств, проектирование инновационного кампуса, развитие активной набережной и линейное строительство. Архитекторы предлагают зонировать территорию и обустраивать ее транспортную сеть и инфраструктуру в зависимости от задач каждой зоны.

В промзоне предлагают построить студенческий кампус, высотку со смотровой площадкой, инновационный центр, деловые и торговые здания, а также музей советского конструктивизма, совмещенный с музеем ЗИЛа. Особое внимание немцы уделили транспорту: они предлагают построить скоростную магистраль, большие парковки, новые автобусные остановки и даже станцию метро. Однако власти предложение по строительству еще одной станции не оценили — это не прописано в концепции развития Москвы на ближайшие годы и к тому же поблизости и так протянуты уже две ветки метро. При этом архитекторы не забыли про пешеходов, предоставив для них отдельные зоны и систему мостов.

Проект «Меганома» Инфраструктура: жилой комплекс, парки, бульвар, образовательные центры, здание «Планета ЗИЛ».

Экология: сеть каналов, завод по переработке отходов, зеленая зона.

Транспорт: развитие железнодорожной сети, мост от Варшавского шоссе.

«Меганом» предлагает создать на месте ЗИЛа крупный культурный и образовательный центр с жильем, а также обширной зеленой зоной, которая свяжет между собой Битцевский лесопарк и Лосиный остров. До ЗИЛовской территории построят мост от Варшавского шоссе и метро «Нагатинская». Промзоны полуострова свяжут железной дорогой, при этом электричка будет делать остановки только в лесопарках. «Меганом» отказывается от высотного строительства в пользу малоэтажных зданий, разделяет деловой и жилой районы. ЗИЛ должен стать городком парков, бульваров, красивых набережных.

На главном бульваре разместятся магазины, кафе, галереи и даже театр. В жилом квартале будет вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура: от школ и спортивных центров до парикмахерских и супермаркетов. В парке также будут музеи, галереи и образовательные центры. От офисов «Меганом» планирует отказаться вовсе, чтобы не создавать пробки и не усугублять экологическую обстановку. Единственным заметным архитектурным объектом тут должно стать масштабное здание «Планета ЗИЛ», в которой может разместиться Высшая школа экономики.

На севере территории Юрий Григорян, руководитель «Меганома», предлагает вырыть небольшую сеть каналов, которая превратит промзону в московскую Венецию и поможет улучшить экологическую обстановку района (сейчас возбуждено 14 административных дел за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на заводе). Также архитекторы предлагают создать на территории мусороперерабатывающий завод, который может стать отличным примером для других районов: мусор не обязательно надо свозить на огромные свалки в Подмосковье, ведь проще строить небольшие и безвредные комбинаты на месте. Полностью развить территорию ЗИЛа планируется в течение десяти лет.

Фото: Иван Афанасьев