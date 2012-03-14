Справка: В Петербурге, по данным комитета по печати, насчитывается порядка 200 районных газет, в их число входят как издания, которые субсидируют администрации районов, так и независимые малотиражные газеты. Для тех кто не имеет доступа в интернет, районная газета до сих пор может считаться источником важной информации: в ней расскажут локальные новости, подскажут номера государственных служб, поздравят с праздником и бесплатно разместят объявление. И несмотря на зачастую устаревший дизайн, формальный подход или отсутствие критических материалов, журналисты этих изданий находят уникальные новости и знают всё о проблемах на своей территории.



«kronгазета» Выходит: с 2009 года

Главный редактор: Татьяна Подезва

Редакция: 1 человек

Тираж: 12 тыс. экземпляров

Распространяется: бесплатно по почтовым адресам

Сайт: www.krongazeta.com

О ПРОБЛЕМАХ РАЙОНА





КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН Площадь района: 19,35 кв. км Количество жителей: 43 тыс. человек Глава администрации района: Горошко Александр Михайлович Метро: нет

НЕХВАТКА РАБОЧИХ МЕСТ

Большинство проблем Кронштадта обусловлено его островным положением. Удаленность от центра, ограниченность водой со всех сторон и плохая транспортная доступность создает целый ряд сложностей для жителей, главная из которых — отсутствие работы с достойным заработком. Средняя заработная плата в бюджетных организациях района отстает от петербургской более чем на 4 тысячи рублей и составляет около 26 000. Доход частных предпринимателей еще ниже — порядка 16 тысяч. Кстати, в Кронштадте около 30 % трудоспособного населения занято в предпринимательской деятельности. Это следствие нехватки в городе рабочих мест. В Кронштадте около 30 % трудоспособного населения — предприниматели В Кронштадте около 30 % трудоспособного населения — предприниматели

ТРАНСПОРТ

Другие 9 000 жителей, ежедневно выезжая на Большую землю учиться или работать, сталкиваются с еще одной очень болезненной проблемой — транспортной. Завершение строительства КАД облегчило ситуацию, однако не разрешило ее полностью. У нас все равно нет альтернативы автобусу. Тут нельзя спуститься в метро, поехать на троллейбусе или электричке. Единственный социальный автобус до города № 101 за 21 рубль ежедневно в часы пик пассажиры берут на абордаж. Маршрутное такси за 60 рублей тоже часто переполнено. При этом движение маятниковое — все вместе вошли в Кронштадте и все вместе вышли в Петербурге. Маршрут требует больших дотаций в городе, так как регулярность рейсов, которая бы устроила кронштадтцев, экономически нецелесообразна. 9 000 жителей ежедневно ездят в центр Петербурга на работу и учебу 9 000 жителей ежедневно ездят в центр Петербурга на работу и учебу

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Из-за ограниченности территории в городе практически не ведется жилое строительство. В плане развития на острове запланированы пятна застройки, но пока ситуация такова, что из аварийных домов людей приходится переселять в Выборгский и Красносельский районы. Для переселенцев это означает практически полную реорганизацию жизни. Понятно ведь, что с Ленинского проспекта никто не будет возить ребенка в детский сад в Кронштадте.

О ГАЗЕТЕ

ИСТОРИЯ

Газета выходит с октября 2009 года. Прежний владелец задумывал ее как рекламную, наподобие «Центр Плюс». Когда в августе 2010 г. права на издание перешли мне, я посчитала этот формат не самым интересным. Первым делом произвела ребрендинг газеты, изменила логотип, макет и главное — концепцию. В результате вот уже полтора года вместо четырехполосного черно-белого рекламного листка выходит полноцветное издание на 8 полосах, посвященное жизни Кронштадта.

«Kronгазета» — общественно-деловое издание. Деловое потому, что, во-первых, я вхожу в Совет по малому предпринимательству при главе администрации района и тема мне интересна. Во-вторых, количество бизнесменов на 1000 населения в Кронштадте по сравнению со среднестатистическими показателями в России зашкаливает. И, что самое важное, — эта информационная ниша была свободна на тот момент, когда издание запускалось. Контентом, версткой, распространением газеты и ведением сайта занимается 1 человек

Газету я делаю одна, то есть сама формирую контент, в том числе пишу тексты, верстаю, делаю предпечатную подготовку, забираю из типографии и развожу распространителям. Своего офиса у меня нет — для работы достаточно мобильного телефона, интернета и автомобиля.

СТРУКТУРА ГАЗЕТЫ

Первая полоса — рубрика «Знай наших» — рассказ о жителе Кронштадта, которому есть чем гордиться. Место может быть продано под рекламу, но концепция рубрики от этого не меняется.

Вторая полоса — городская информация: социум, перспективы, инфрастуктура.

На третьей публикуются письма читателей и ответы экспертов, а также репортажи со значимых культурых мероприятий.

Четвертая — правовая, со сводками из полиции, ответами юриста на вопросы читателей, изменениями в законодательстве.

Пятая полоса — потребительская: реклама и новости рынка — открытия магазинов, акции. А также консультации врача и новости образования.

Шестая полоса — афиша.

Седьмая и восьмая — объявления, реклама, сканворд.

ЧИТАТЕЛИ

В Кронштадте до сих пор сохраняется доверие и уважение к печатному слову, и читатели постоянно стремятся к диалогу. За почти полтора десятилетия работы в «Рекламе Шанс» я читателей вообще не видела и не слышала. А сейчас бабушки даже приносят письма ко мне домой. Но обычно, конечно, присылают по почте или через Интернет. Людей волнуют проблемы ЖКХ, парковка автомобилей во дворах, выгул собак — распространенные в любом районе претензии. Часто обращаются по поводу адресных программ: когда, скажем, отремонтируют конкретный подъезд или заасфальтируют двор. В Кронштадте живет очень много заинтересованных городом людей. Их волнует благоустройство, история, сохранение памятников. В каждом номере есть репортаж о жителе, которым гордится район

Когда чиновник живет в соседнем дворе, дистанция между властью и рядовыми жителями минимальна. Ну где еще в городе вы можете отправить SMS главе района?

Кстати, в прошлом году газета совместно с Музеем истории Кронштадта проводила краеведческий конкурс, в котором приняло участие много людей. Мы публиковали фрагменты орнаментов на фасадах зданий. И нужно было угадать, что это за дом и где находится. Зданий у нас всего 380, так что в принципе внимательные старожилы должны все знать.

Недавно мы писали о том, как закрыли Дом офицеров флота. Раньше там работала библиотека Морского собрания, основанная в 1832 году. Там бывали Беллинсгаузен, Римский-Корсаков, Константин Романов. После въезда в здание Театра Балтийского флота все книги, включая раритетные, матросы по распоряжению директора театра вынесли в подвал. Сейчас эта ситуация решается, в частности, благодаря нашей инициативе.

ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЯМИ

Учитывая мой опыт работы в Петербурге, могу сказать: в Кронштадте самая лояльная администрация. Ни в одну районную инстанцию или городской комитет я не могла бы зайти просто так и получить информацию. Иногда бывают ответы, которые меня не устраивают, но никто не отказывается от разговора. Если я лично кого-то не знаю, то его знают мои друзья или соседи, так как район маленький. Когда чиновник живет в соседнем дворе, дистанция между властью и рядовыми жителями минимальна. Ну где еще в городе вы можете отправить sms главе района?