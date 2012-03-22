Проект музея изящных искусств, как Пушкинский назывался изначально, разработал архитектор Роман Клейн, а в строительстве ему помогали не менее именитые инженеры: Иван Рерберг и Владимир Шухов. С самого начала проект задумывался как музейный городок, куда москвичи могли бы приходить на целый день и смотреть экспозицию, переходя из одного здания в другое. Весь XX век музей пополнялся новыми корпусами, расширялась коллекция, сотрудников и посетителей становилось всё больше. Так что масштабная реконструкция Пушкинского действительно назрела давно. Конкурс на реконструкцию провели в 2008 году — выиграл проект британца Нормана Фостера совместно с «Моспроектом-5». Но градозащитники выступили резко против, и в итоге споры затянулись на годы. Теперь дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Обновленный проект реконструкции выставили на общественное обсуждение, и до мая должна быть принята его окончательная редакция. Если всё сложится, 14 корпусов Пушкинского соединит сеть подземных пространств, несколько соседних зданий отреставрируют и передадут музею, а также построят три новых объекта. Больше всего нареканий вызывает как раз одно из них — выставочный центр на месте кремлевской автозаправки. Градозащитники в ужасе и пытаются отговорить власти от строительства, а директор Пушкинского Ирина Антонова, которая на днях отметила 90-летие, переживает, что бесхозную территорию займет очередной бизнес-центр.

Музей создавался в начале XX века на базе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета﻿. Имя А. С. Пушкина музей получил в 1937 году, когда с помпой отмечалось столетие со дня смерти поэта.