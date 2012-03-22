Пушкинский музей: Проект реконструкции В этом году в Пушкинском музее начинается масштабная реконструкция, в ходе которой построят три новых комплекса по проекту Нормана Фостера. The Village узнал, как будет выглядеть музейный городок.
На этой неделе начались общественные обсуждения обновленного проекта реконструкции ГМИИ имени А. С. Пушкина. Работы по созданию единого музейного городка могут начаться уже в этом году и займут 6 лет, стоимость проекта оценивается в 22 миллиарда рублей. Впрочем, многолетние споры с градозащитниками по-прежнему не утихают. The Village узнал, что именно планируется в районе Пушкинского музея и что об этом думают обе стороны.
ИСТОРИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
Проект музея изящных искусств, как Пушкинский назывался изначально, разработал архитектор Роман Клейн, а в строительстве ему помогали не менее именитые инженеры: Иван Рерберг и Владимир Шухов. С самого начала проект задумывался как музейный городок, куда москвичи могли бы приходить на целый день и смотреть экспозицию, переходя из одного здания в другое. Весь XX век музей пополнялся новыми корпусами, расширялась коллекция, сотрудников и посетителей становилось всё больше. Так что масштабная реконструкция Пушкинского действительно назрела давно.
Конкурс на реконструкцию провели в 2008 году — выиграл проект британца Нормана Фостера совместно с «Моспроектом-5». Но градозащитники выступили резко против, и в итоге споры затянулись на годы. Теперь дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Обновленный проект реконструкции выставили на общественное обсуждение, и до мая должна быть принята его окончательная редакция. Если всё сложится, 14 корпусов Пушкинского соединит сеть подземных пространств, несколько соседних зданий отреставрируют и передадут музею, а также построят три новых объекта. Больше всего нареканий вызывает как раз одно из них — выставочный центр на месте кремлевской автозаправки. Градозащитники в ужасе и пытаются отговорить власти от строительства, а директор Пушкинского Ирина Антонова, которая на днях отметила 90-летие, переживает, что бесхозную территорию займет очередной бизнес-центр.
Музей создавался в начале XX века на базе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета.
Имя А. С. Пушкина музей получил в 1937 году, когда с помпой отмечалось столетие со дня смерти поэта.
Антон Хмельницкий, представитель Foster & Partners: «Проект перерабатывается регулярно. Например, мы провели исследование, выясняя, насколько выбивается тот или иной объект из общей картины с разных точек Москвы. В итоге решили снизить этажность новых построек. С „Архнадзором“ мы тоже регулярно общаемся и стараемся учитывать их претензии. В первую очередь градозащитников не устраивает, что новые постройки заходят за границы памятников, для этого мы уже не раз уменьшали площади запланированных комплексов. Еще их не устраивают подземные ходы, число которых мы также сократили. Но отказаться от них музей в любом случае не сможет. Еще один спорный момент — строительство выставочного комплекса в виде пятилистника. „Архнадзор“ не учитывает, что это всего лишь концепт, предложение, готового проекта пока нет, и как будет выглядеть выставочный центр, будет ясно уже по ходу строительства. Это дело не одного года».
Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор»: «Проект предполагает новое строительство в окрестностях Волхонки, хотя это недопустимо по закону на территории памятников. Согласно закону, запрещена и реконструкция памятников, потому что реконструкция, по определению, — это изменение параметров объекта. Закон о наследии разрешает лишь реставрацию и приспособление зданий к современному использованию. Однако в материалах проекта термин „реконструкция“ применяется именно к памятникам».
РЕКОНСТРУКЦИЯ: 2012–2018
ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ
Где: улица Волхонка, 12.
Главное здание Пушкинского ждет комплексная реставрация и полное техническое обновление. Собираются расширить подземные этажи для большей пропускной способности музея, а также проложить подземные ходы к Галерее искусства старых мастеров и искусства XIX–XXI веков. С учетом расширения территории появятся новые экспозиционные площади, которые позволят выставить множество новых экспонатов из запасников, впервые представить постоянную экспозицию нумизматики, а также создать новые тематические разделы: Дальний Восток, страны Латинской Америки, Африки. Из живописи здесь сохранится только коллекция от Византии до Возрождения: остальное переедет в Галерею старых мастеров. В Белом зале будут проходить только самые важные для музея выставки.
Колоннада фасада является увеличенной копией восточного портика храма Эрехтейона в афинском Акрополе 5 века до н. э.
ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА СТАРЫХ МАСТЕРОВ
Где: Малый Знаменский переулок, 3/5.
Галерея старых мастеров займет здание усадьбы Вяземских-Долгоруких, которая сейчас находится фактически в аварийном состоянии, — опять-таки запланированны масштабная реконструкция и реставрация. Из помещений выведут все административно-хозяйственные отделы музея и сделают там полноценную галерею западноевропейских художников. Усадьба будет тематически поделена на зоны в зависимости от периода живописи: отдельно будут висеть немецкие работы поздней готики и Возрождения, отдельно — фламандской живописи XVII века, французские мастера XVIII века и так далее. Сюда же переедут из Главного здания шедевры Боттичелли и Тициана. Еще к экспозиции прибавится около 500 работ из запасников. Также в здании откроют кафе, музейные магазины и детские игровые комнаты. «Архнадзор» считает, что усадьба Вяземских может сильно пострадать, хотя по закону строительство на территории памятника архитектуры невозможно.
В усадьбе в разное время жили поэт и друг Пушкина Петр Вяземский, историограф и писатель Николай Карамзин, а также художник Валентин Серов.
Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор»: «Несколько дней назад главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что на эти работы выдан ГПЗУ — градостроительный план земельного участка. Но по закону этот документ для памятников выдаваться не может, потому что сама градостроительная деятельность на памятниках не проводится. Подобных нарушений в проекте развития ГМИИ неизбежно будет много, поскольку проект не исходил из презумпции сохранения усадебных территорий. Пока мы добились только устных обещаний, что строительство подземелий будет вестись закрытым способом. И что будет сохранена ограда усадьбы Вяземских, которая по первоначальным планам должна была сноситься».
ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ XIX–XXI ВЕКОВ
Где: улица Волхонка, 14, стр. 3, 4, 5 и 6.
Эти здания принадлежат старой усадьбе князей Голицыных: в левом флигеле располагается галерея, а в бывшем главном здании — Институт философии РАН. После реконструкции институт съедет, здания соединят подземным ходом, а экспозицию поделят поровну. В левом флигеле разместится отдел искусства XIX века, представляющий романтизм, назарейцев, школы Курбе, Гойи, Делакруа, Энгра и других мастеров того времени. В центральном же доме бывшей усадьбы будет экспозиция живописи более позднего периода: от импрессионистов до наших дней. Предполагается, что музей после реконструкции начнет собирать современную отечественную живопись, работы графического дизайна и устраивать их выставки. Также здесь появится экспозиция художественной фотографии.
В Пушкинском собрана одна из лучших коллекций импрессионистов, уступающая только музею «Метрополитен» в Нью-Йорке и парижскому д'Орсэ.
МУЗЕЙ ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
Где: улица Волхонка, 10.
К ныне существующему зданию Музея личных коллекций прибавятся отреставрированные строения бывшей городской усадьбы XVII–XIX веков. В двух соединенных строениях появится постоянная экспозиция произведений искусства из частных собраний, а также работы крупных отечественных мастеров ХХ века. Музей намерен активно развивать партнерские отношения с коллекционерами и регулярно пополнять коллекцию, на базе которой создадут отдел отечественного искусства.
Из 7 тысяч произведений искусства из частных коллекций сегодня экспонируется 2 тысячи.
ДОМ ГРАФИКИ
Где: Колымажный переулок, 4/1.
Сегодня Дом графики в Колымажном переулке закрыт для посетителей: здесь находятся фондовые хранилища коллекции графики и работают научные сотрудники ГМИИ. Однако после реставрации и строительства депозитария хранение из Дома графики уберут и откроют здание для посетителей. На первом этаже разместится постоянная экспозиция, посвященная истории гравюры, а также мастерская печатника, где всем желающим будут показывать технику производства гравюр. В залах будут показывать фильмы о разных видах графического искусства и процессе печати. Второй этаж отдадут под временную экспозицию и выставки, в том числе работ современных авторов.
Отдел графики является самым большим в музее — в нем хранится 380 000 произведений искусства
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Где: улица Волхонка, 14–16.
Выставочный центр стал одним из самых спорных во всем проекте. Архитекторы надеются, что стеклянная конструкция напротив храма Христа Спасителя станет новой достопримечательностью Москвы, а градозащитники уверяют, что она навсегда испортит исторический облик района и поставит под удар ближайшие памятники архитектуры. Центр с выставочным пространством площадью около 4 тысяч квадратных метров будет главной экспозиционной площадкой музея для привозных выставок. Здесь же будут устраивать пышные презентации и открытия, появятся кафе и музейные магазины, а также подземная парковка на 180 мест. Правда, чтобы реализовать всё это, придется перенести правительственную АЗС, которая находится тут с 1930-х годов и является выявленным памятником архитектуры, а также пересмотреть границы двух других памятников: усадеб Голицыных и Румянцева-Задунайского. «Архнадзор» уверен, что подобная процедура незаконна.
В выходные дни очереди на крупные выставки в Пушкинском достигают 200 человек
Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор»: «Территория памятника — не имущественное понятие, это правовой режим, общественное и одновременно экспертное установление, защищающее памятник в границах исторического владения. Ведь усадьба — не только дома, но и дворы, определенное соотношение застроенных и незастроенных пространств. „Пятилистник“ рисуется частью на парадном дворе усадьбы графа Румянцева, частью на заднем дворе усадьбы Голицыных. Там же, на заднем дворе, стоит бензозаправка 1930-х годов — единственный реализованный элемент знаменитого Дворца Советов. Это выявленный памятник, который музей тем не менее предлагает переносить. Но альтернатива тут одна — предоставить выставочному залу другое место».
ДЕПОЗИТАРНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Где: Малый Знаменский пер., 8/2
В депозитарно-реставрационный центр должны переехать все запасники музея, здесь же разместят сотрудников-хранителей. Сами хранилища будут открытыми: студенты или интересующиеся какой-либо коллекцией специалисты смогут получить к ним доступ. Также в центре будут работать реставрационные мастерские, научные лаборатории и фотостудии. Для удобства транспортировки экспонатов здание соединят подземными ходами с выставочными залами соседних помещений. Несмотря на то что Министерство культуры против строительства подобных хранилищ в центре города, депозитарий на Волхонке все-таки построят.
В депозитарии должны разместиться более 650 тысяч экспонатов.
Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор»: «Что касается депозитария, есть общее возражение, связанное с неуместностью таких домов-сейфов в центре Москвы. Столичная мэрия и Минкульт совместно ищут площадки на окраинах города для выноса депозитариев, но Пушкинский музей выступил против и получил поддержку Владимира Путина».
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Где: Малый Знаменский пер., 8/1.
Доходный дом Стуловых, где сегодня находятся административные отделы музея и офисы, полностью отреставрируют и откроют для посетителей. В первую очередь здесь будет мультимедийная научная библиотека с читальным залом по образцу центра Помпиду в Париже и книгохранилище. Сюда же переедет отдел рукописей, в хранении которого находятся не только документы, но и мебель, прикладное искусство, живопись и книги. Также в центре создадут отдел визуальной информации с компьютерными залами и фондом фотографий. Однако одной из главных особенностей здания станет смотровая площадка с кафе на крыше, откуда открывается вид на музейный городок, Кремль и храм Христа Спасителя.
Библиотека музея является крупнейшим собранием изданий по истории искусства в Москве, общий фонд — 500 тысяч изданий.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ
Где: Колымажный переулок, 42 и 6/1.
Директор музея Ирина Антонова не раз выступала с идеей создать при музее крупный концертный зал, где могли бы проходить музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера», научные конференции, кинопоказы и лекции. Именно поэтому в проекте реконструкции Нормана Фостера возник еще один объект — многофункциональная аудитория на сто с лишним мест. Помимо зала с современным звуковым и световым оборудованием, здесь разместятся несколько ресторанов, музейные магазины и небольшое выставочное пространство. Строительство этого объекта относится к первой очереди, а мэрия Москвы уже сделала на востоке от Главного здания вырезку из охранной зоны. Но, по мнению градозащитников, эта «дырка от бублика» не имеет научных обоснований и сделана просто для того, чтобы можно было строить новые объекты.
Ежегодно в музее читают более 40 циклов лекций по истории искусства с древнейших времен до наших дней.
Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор»: «В ходе наших консультаций с проектировщиками удалось сохранить параметры двора усадьбы Глебовых, тогда как по первоначальному проекту здание конференц-зала выступало в этот маленький двор. Флигели усадьбы при этом должны были сноситься, потому что они не получили охранного статуса (как мне кажется, не случайно). Наиболее ценный из флигелей интегрирован в проект новой постройки и, как нам обещано, физически сохраняется. Там же сохраняется очень древняя улица, ныне тупиковая, идущая параллельно Волхонке и отделяющая проектируемый конференц-зал от древних палат Волконских».
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