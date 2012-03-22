Еще один знаковый столичный кинотеатр сменит профиль. В начале марта стало известно, что в «Ударнике» на Берсеневской набережной разместится музей современного искусства, а сегодня появилась информация о том, что театральная компания Stage Entertainment, специализирующаяся на постановке мюзиклов, займется реконструкцией кинотеатра «Пушкинский». Владельцы здания, сеть «Каро Фильм», уже подписали договор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

По словам собеседника агентства, «Пушкинскому» вернут прежнее имя «Россия» и сделают его сцену площадкой для постановки мюзиклов. Вкупе с «Ленкомом», театрами Станиславского, Пушкина и МХТ весь район должен стать «театральным кварталом» на манер нью-йоркского Бродвея.

Кинотеатр «Россия» был построен в 1961 году на месте снесенного Страстного монастыря и считался главной площадкой в стране. В 1997 году прошла реконструкция здания и появилось название «Пушкинский», хотя буквы на фасаде менять все-таки не стали. Зал кинотеатра вмещает сегодня больше двух тысяч человек.