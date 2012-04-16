На Варшавском шоссе построят парк аттракционов Universal К 2018 году в Москве построят огромный центр развлечений «Галактика» с аттракционами студии Universal, аквапарком, концертным залом и торговой зоной.
Известный предприниматель Саит-Салам Гуцериев построит на пересечении Варшавского шоссе и МКАД огромный торгово-развлекательный центр «Галактика» с первым в Европе парком аттракционов студии Universal. Об этом сам бизнесмен рассказал газете «Коммерсант».
На месте автоцентра «Варшавский» появится крытый парк развлечений площадью 15 гектаров с тематическими зонами, посвященными фильмам кинокомпании Universal, а также персонажам русских сказок и кино. Абонемент на весь день обойдется посетителям всего в 1 000 рублей, или 34 доллара. Подобных парков в мире пока четыре: два в США и по одному в Японии и Сингапуре. Рассчитывают, что ежегодно парк будут посещать пять миллионов человек. Кроме аттракционов, построят аквапарк и ТЦ Universal City Walk.
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Помимо зоны Universal, в «Галактике» появится концертная площадка на 20 тысяч зрителей, которая по мере необходимости будет превращаться в спортивную арену, а также две гостиницы на 1 100 человек, магазины, выставочные и конференц-залы, музыкальный театр, кинозалы, зимний сад, фуд-корт и четырехуровневая подземная парковка на 10 тысяч автомобилей. Сейчас проект парка обсуждают столичные власти — если всё согласуют, центр откроется в 2018 году. Инвестиции в проект оценивают в 2,8 миллиарда долларов.
Саит-Салам Гуцериев отметил, что идея построить в Москве парк аттракционов возникла у него давно, а его компания «Бин», владеющая отелями, универмагами и бизнес-центрами (среди которых «Националь», Marriott, Holiday Inn), еще в 2010 году вела переговоры с Disney — однако американцам идея построить в Москве Диснейленд не понравилась.
Комментарии
Мне какраз читать и не надо. Испанский Порт Авентура и Парижский диснейлэнд стоят по 70 км от города, в отличии от нашего, который стоит не то что в городе, а еще и на автомобильной развязке одной из самых оживленных трасс города.
Исходя из предлагаемого вами принципа "размещения парков в развитых странах" наш парк должен быть где- то в районе Нарофоминска. На зачем г-ну Гуцириеву такая Европа?
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