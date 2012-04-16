Известный предприниматель Саит-Салам Гуцериев построит на пересечении Варшавского шоссе и МКАД огромный торгово-развлекательный центр «Галактика» с первым в Европе парком аттракционов студии Universal. Об этом сам бизнесмен рассказал газете «Коммерсант».

На месте автоцентра «Варшавский» появится крытый парк развлечений площадью 15 гектаров с тематическими зонами, посвященными фильмам кинокомпании Universal, а также персонажам русских сказок и кино. Абонемент на весь день обойдется посетителям всего в 1 000 рублей, или 34 доллара. Подобных парков в мире пока четыре: два в США и по одному в Японии и Сингапуре. Рассчитывают, что ежегодно парк будут посещать пять миллионов человек. Кроме аттракционов, построят аквапарк и ТЦ Universal City Walk.