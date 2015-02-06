Комитет по развитию транспортной инфраструктуры завершил предпроектные работы по мосту в створе Большого Смоленского проспекта. Теперь вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян предлагает горожанам высказать свою позицию по поводу строительства новой переправы, сообщает пресс-служба КРТИ.

Мост планируют сделать частью новой транспортной магистрали от проспекта Стачек до проспекта Энергетиков. Есть три варианта переправы через Неву: разводной мост, высоководный вантовый мост и тоннельный переход. Приоритетным считается шестиполосный разводной мост протяжённостью 483,5 метра. На мосту предполагают разместить трамвайные линии.

Сегодня КРТИ представил эскизы будущего моста.

До того как принять решение о строительстве моста, Смольный хочет собрать мнения горожан. На титульной странице сайта КРТИ запустили опрос на тему «Нужна ли Санкт-Петербургу новая переправа в створе Большого Смоленского проспекта?». Кроме того, Комитет принимает обращения граждан с предложениями и аргументами в пользу того или иного варианта переправы через раздел обращений. Сбор предложений и опрос продлятся до 15 марта.