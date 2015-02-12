В Петербурге 15 февраля пройдёт крестный ход в честь празднования Международного дня православной молодёжи. В связи с этим в центре перекроют ряд улиц, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Крестный ход начнётся в 12:00 и завершится в 14:00. Маршрут хода: Миргородская ул. (от Полтавской ул.) — Харьковская ул. — Тележная ул. — Чернорецкий пер. — пл. Александра Невского. Движение по этим улицам будут перекрывать поэтапно.