В вагонах Петербургского метрополитена через 10 месяцев могут запустить сеть Wi-Fi, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Петербургская подземка планирует применить технологии, апробированные в 2014 году в московском метро. Они предполагают строительство стационарной сети и установку точек доступа к интернету в каждом вагоне, а также в публичных зонах метрополитена.

Выбирать компанию-партнёра для проекта собираются на конкурсном основании. В настоящий момент бесплатный Wi-Fi есть в вестибюлях некоторых станций петербургского метро.