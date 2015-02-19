Выделенную полосу для общественного транспорта на Пулковском шоссе организуют в третьем квартале 2015 года, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Полоса будет проходить от площади Победы (станция метро «Московская») до аэропорта Пулково. Под железнодорожным путепроводом полоса будет прерываться, так как там шоссе сужено с четырёх до трёх полос: здесь общественный транспорт будет двигаться в общем потоке. Для решения этой проблемы, считают в КРТИ, необходимо реконструировать железнодорожный путепровод и расширить проезжую часть. Комитет направил соответствующее обращение в Министерство транспорта.

После окончания строительства Пулковско-Дунайской путепроводной развязки также организуют выделенную полосу от Пулковского шоссе до станции метро «Звёздная».