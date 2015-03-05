Станцию метро «Василеостровская» закроют на капитальный ремонт 7 июля. Изначально в метрополитене планировали начать работы 1 июля, но по просьбе администрации Василеостровского района срок немного отложили. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Ремонт «Василеостровской» продлится 11 месяцев. За это время специалисты должны отремонтировать наклонный ход, полностью заменив старые асбоцементные водоотводящие зонты на современные конструкции. Также капитально отремонтируют эскалаторы. Кроме того, наземный вестибюль станции отремонтируют и внутри, и снаружи.

Все работы профинансирует метрополитен, сторонние инвестиции привлекать не будут. Инвестору, который намеревался построить на месте нынешнего наземного вестибюля «Василеостровской» торговый комплекс, предписано освободить территорию и убрать синий строительный забор.

В метрополитене предполагают, что для пассажиров закрытие «Василеостровской» не станет большой проблемой, так как к этому времени в эксплуатацию введут второй выход станции «Спортивная».