К 9 мая в Петербурге установят 100 информационных табло, которые будут уведомлять о точном времени прибытия общественного транспорта на остановки. Всего в 2015 году в Петербурге появится 517 табло. Об этом пишет ИА «Диалог» со ссылкой на главу Комитета по транспорту Александра Воробьёва.

Электронные щиты установят в трёх районах города — Петроградском, Василеостровском и Центральном.

В 2014 году Комитет по транспорту протестировал несколько видов табло на городских остановках. Среди них были электронные, энергонезависимые и светодиодные устройства.