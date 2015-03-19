ГИБДД проводит эксперимент по изменению схемы дорожного движения на Большеохтинском мосту. Ведомство тестирует возможности реверсивного движения, сообщает Dp.ru.

С 11 до 16 часов действует существующая схема движения: две полосы — в центр, две полосы — из центра города. С 16:30 до 21:00 часа схема изменится: три полосы — в Красногвардейский район, одна — в центр. Транспортные потоки встречного направления разделяют с помощью водоналивных ограждений.

Аналогичный эксперимент на мосту проводили накануне, 18 марта. По результатам тестов в ГИББД решат, следует ли сделать реверсивную схему постоянной.