Напротив Московского вокзала установили светофор нового поколения На Лиговском проспекте напротив Московского вокзала установили светофор нового поколения
На Лиговском проспекте напротив Московского вокзала установили светофор нового поколения. Он светит почти минуту и позволяет пешеходам перейти весь проспект сразу, не делая остановку на островке безопасности. Об этом сообщает «Водитель Петербурга».
Фото: Сергей Николаев, «Водитель Петербурга»
Обращённая к пешеходам поверхность представляет собой плоское табло. Светофор не оборудован блендой и козырьком, несмотря на соответствующий ГОСТ, отмечает издание.
Светофор заработал 19 марта в порядке эксперимента. Если тесты будут удачными, такие светофоры появятся по всему городу.