На Лиговском проспекте напротив Московского вокзала установили светофор нового поколения. Он светит почти минуту и позволяет пешеходам перейти весь проспект сразу, не делая остановку на островке безопасности. Об этом сообщает «Водитель Петербурга».

Фото: Сергей Николаев, «Водитель Петербурга»

Обращённая к пешеходам поверхность представляет собой плоское табло. Светофор не оборудован блендой и козырьком, несмотря на соответствующий ГОСТ, отмечает издание.

Светофор заработал 19 марта в порядке эксперимента. Если тесты будут удачными, такие светофоры появятся по всему городу.