Неизвестный мужчина облил себя бензином возле здания министерства строительства на Садовой-Самотечной — он угрожает себя поджечь, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома, и требует встречи с главой ведомства Владимиром Якушевым.

Позднее телеграм-каналы сообщили, что мужчину задержали. По информации Baza, он представился Абду-Саламом Алидадаевичем из Рязанской области.