Пользователи сервисов Facebook, включая Instagram и WhatsApp, пожаловались на массовый сбой в их работе. По данным DownDetector, неполадки наблюдаются по всему миру, включая Россию.

Большинство жалоб связаны с тем, что пользователям не удается создать новые публикации и загрузить изображения. О проблемах начали сообщать около 40 минут назад.



Три недели назад, 13 июня, Instagram уже испытывал аналогичные проблемы. Тогда на восстановление работы сервиса ушло более двух часов.