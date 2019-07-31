В Иркутскую область для тушения пожаров прибыл самолет Бе-200 Он может принимать на борт 12 тонн воды
В Иркутскую область на помощь Авиалесоохране в ликвидации лесных пожаров прибыл самолет Бе-200 МЧС России. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в первую очередь самолет-амфибию направят тушить крупные очаги в Байкало-Ленском заповеднике в Качугском и Ольхонском районах.
Бе-200 может принимать на борт 12 тонн воды. Самолет заправляется водой как на аэродроме, так и из источника глубиной не менее трех метров. За одну заправку топливом самолет Бе-200 может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.
В ближайшие дни в качестве подкрепления наземным группировкам ожидается приезд 140 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.
На 31 июля в регионе действовали 140 пожаров в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах на площади 708 914,7 гектаров. Из-за пожаров в зоне задымления находится 98 населенных пунктов в семи районах.
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