80% потомства хищных птиц в Сибири погибли в этом году из-за природных катаклизмов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова главного редактора журнала «Пернатые хищники и их охрана», орнитолога Игоря Карякина.

На популяцию птиц повлияла холодная весна со снегом и дождями, а также лето с проливными дождями и дымом от лесных пожаров. В дымке соколы и орлы не могут охотиться.

«В этом году репродуктивный неуспех гнездования у хищных птиц в Сибири составил 80%. Это значит, что либо кладка погибла, либо птенцы. Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным. А мы здесь ведем наблюдения с 1999 года», — отметил Карякин.