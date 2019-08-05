Билеты на концерты 14-го фестиваля академической музыки «Звёзды на Байкале» поступят в продажу 6 августа. Об этом сообщил IRK.ru со ссылкой на слова министра культуры и архивов Иркутской области Ольги Стасюлевич.

Стоимость билетов осталась на уровне прежнего года — от 1000 до 4000 рублей, на открытие и закрытие фестиваля — от 2000 до 6000 рублей. Площадками станут Иркутский музыкальный театр Н. М. Загурского и Иркутская областная филармония.

Планируется, что на «Звёзды на Байкале» в Иркутск приедет 280 участников. Среди них — дирижёры Димитрис Ботинис, Кристиан Ярви, Александр Сладковский, Квартет имени Давида Ойстраха, а также Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, в состав которого входит 100 талантливых молодых музыкантов из 20 регионов России.