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Новости6 августа 2019

Прокуратура назвала причины невывоза мусора в Иркутске Компании ООО «Петр и компания», ООО «САХ» и ООО «Иртранском» отказались от своих обязательств

РедакторЕкатерина Зырянова

Прокуратура Иркутска провела проверку по факту захламления города твердыми коммунальными отходами. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной стал отказ компаний ООО «Петр и компания», ООО «САХ» и ООО «Иртранском» от исполнения обязательств по транспортировке отходов.

С начала года ООО «ИТК» (оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) привлек их для вывоза отходов с контейнерных площадок на полигон. С 1 августа компании отказались от обязательств, посчитав, что их услуги оплачиваются не в полном объеме, и забрали с собой принадлежащие им мусорные контейнеры.

В соответствии с нормами законодательства и по условиям договоров, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. Прокуратура потребовала у руководителей ООО «Петр и компания», ООО «САХ» и ООО «Иртранском» незамедлительно принять меры и устранить нарушения закона.

Кроме того, прокуратура проверяет опубликованные в СМИ фото и видео, на которых работники компаний выбрасывают мусор из контейнеров прямо на площадку и забирают емкости с собой.

Региональный оператор по обращению с отходами ООО «РТ-НЭО Иркутск» совместно с администрацией города, ООО «ИТК» и МУП «Спецавтохозяйство» привлекли дополнительную спецтехнику для ликвидации накопленных мусорных завалов.

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