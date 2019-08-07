В Иркутске ограничили движение авто на перекрестке у 130-го квартала До 14 августа на перекрестке улиц Тимирязева, Ленина, Седова и 3-го Июля проведут аварийные работы
С 7 по 14 августа на перекрестке улиц Тимирязева, Ленина, Седова и 3-го Июля рядом со 130-м кварталом ограничили проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях.
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