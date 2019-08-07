Шестилетний Матвей Сафронов из Тулуна подарил Владимиру Путину игрушечного тигренка, сделанного собственными руками. Как сообщает РИА Новости, встреча президента с мальчиком состоялась, когда глава государства пришел пообщаться с семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области, в сочинский санаторий.

До этого Путин уже встречался с Матвеем в июле в тулунском пункте размещения пострадавших при наводнении. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен стихией. Матвей рассказал президенту, что он пойдет в детсад, который утонул, но здание ремонтируют. Позже стало известно, что объект восстановлению не подлежит. Президент обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.