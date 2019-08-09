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Новости9 августа 2019

Водители YouDrive получат скидку за точные данные о поездке В будущем каршеринг разрешит брать с собой попутчиков

РедакторУльяна Бондаренко

Каршеринг YouDrive в тестовом режиме запустит функцию, которая позволит пользователям увеличивать скидку за каждую поездку.

Выгодные условия предложат водителю, указавшему конечный адрес поездки. Скидка вырастет еще, если добавить информацию о примерном времени прибытия. Таким образом, чем больше данных о поездке предоставит клиент, тем ниже для него будет стоимость аренды. 

Размер выгоды зависит от длительности поездки и спроса в конечной точке маршрута. Сейчас стоимость аренды в минуту с учетом скидки может составить 2,5 рубля.

«Умные тарифы» — первый шаг в глобальном изменении сервиса. В планах YouDrive — разрешить пользователям передавать автомобиль по завершении аренды другому клиенту и брать попутчиков.

Источник: пресс-служба YouDrive

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