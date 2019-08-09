Водители YouDrive получат скидку за точные данные о поездке В будущем каршеринг разрешит брать с собой попутчиков
Каршеринг YouDrive в тестовом режиме запустит функцию, которая позволит пользователям увеличивать скидку за каждую поездку.
Выгодные условия предложат водителю, указавшему конечный адрес поездки. Скидка вырастет еще, если добавить информацию о примерном времени прибытия. Таким образом, чем больше данных о поездке предоставит клиент, тем ниже для него будет стоимость аренды.
Размер выгоды зависит от длительности поездки и спроса в конечной точке маршрута. Сейчас стоимость аренды в минуту с учетом скидки может составить 2,5 рубля.
«Умные тарифы» — первый шаг в глобальном изменении сервиса. В планах YouDrive — разрешить пользователям передавать автомобиль по завершении аренды другому клиенту и брать попутчиков.
Источник: пресс-служба YouDrive
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