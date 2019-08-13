В Республике Бурятия приняли правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает природоохранная прокуратура.

В постановлении, принятом правительством республики, установлен единый подход для Бурятии и Иркутской области. Задача правил организации туризма — отрегулировать туристические потоки. Основанием для этого должны стать нормы допустимых нагрузок на природные комплексы.

Согласно документу, в Центральной экологической зоне запрещена установка палаток вне специально отведенных для этого мест, вырубка леса, сбор редких растений и грибов, выход на опасные маршруты без регистрации в поисково-спасательных отрядах. «Лица, находящиеся в ЦЭЗ БПТ, обязаны бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и общественный порядок [...]», — говорится в постановлении.