В Бурятии приняли правила туризма в центральной экологической зоне Байкала Задача документа – отрегулировать туристические потоки
В Республике Бурятия приняли правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает природоохранная прокуратура.
В постановлении, принятом правительством республики, установлен единый подход для Бурятии и Иркутской области. Задача правил организации туризма — отрегулировать туристические потоки. Основанием для этого должны стать нормы допустимых нагрузок на природные комплексы.
Согласно документу, в Центральной экологической зоне запрещена установка палаток вне специально отведенных для этого мест, вырубка леса, сбор редких растений и грибов, выход на опасные маршруты без регистрации в поисково-спасательных отрядах. «Лица, находящиеся в ЦЭЗ БПТ, обязаны бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и общественный порядок [...]», — говорится в постановлении.
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